https://ria.ru/20200824/shariki-1576256278.html

Белоруссия не признала нарушение воздушного пространства Литвы

МИД Белоруссии не признал нарушение воздушного пространства Литвы и вручил послу Андрюсу Пулокасу ноту протеста из-за инцидента с воздушными шарами. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T18:25

2020-08-24T18:25

2020-08-24T18:25

протесты в белоруссии

белоруссия

литва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576241263_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_6069b7aac791a518aac45244351da6a4.jpg

<strong>МОСКВА, 24 авг – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a> не признал нарушение воздушного пространства <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a> и вручил послу Андрюсу Пулокасу ноту протеста из-за инцидента с воздушными шарами.Накануне с литовской территории запустили объект, который нарушил государственную границу и углубился на территорию республики на три километра."Спланированная провокация"В <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> расценили это как спланированную провокацию и призвали <a href="http://ria.ru/location_Vilnius/" target="_blank" data-auto="true">Вильнюс</a> должным образом расследовать происшествие .По данным белорусского Минобороны, из Литвы прилетел зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. В министерстве подчеркивали, что членам экипажей вертолетов <a href="http://ria.ru/product_Mi_24/" target="_blank">Ми-24</a> удалось разрешить ситуацию без применения оружия. "Хотелось бы всех предупредить: мы выполняем нашу работу и будем ее выполнять впредь решительно, в соответствии с нашим законодательством", - заявил и.о. заместителя главкома ВВС Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Orlov/" target="_blank" data-auto="true">Олег Орлов</a>."Внешние центры силы"Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">Министерство обороны Белоруссии</a> сообщило о возросшей активности иностранных самолетов у рубежей страны. В ответ на это <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что республика будет реагировать на нарушителей госграницы без предупреждения.Глава государства отмечал, что против Белоруссии действуют несколько внешних центров сил, где осели "правительства в изгнании". По его словам, сейчас оппозиция претендует на многомиллионную поддержку от <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, о которой недавно заявили в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>, однако эти деньги без ведома государства в страну не поступят.Кроме того, в Кремле также выражали обеспокоенность ситуацией в Белоруссии. Пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что в республике можно заметить прямые и косвенные признаки внешнего вмешательства."Сами мы считаем это неприемлемым и призываем всех дать возможность белорусам самим урегулировать свои проблемы", - сказал он.Представитель также добавил, что никто не говорит про непосредственное нападение, а ситуация с вмешательством - "это история, которую можно прослеживать на протяжении последнего десятилетия весьма и весьма красноречиво".<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576253806.html

https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576250633.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200824/belorussiya-1576249741.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200824/belorussiya-1576248872.html

afanaci Пупкин Сбивать надо безусловно всё, что нарушает границу. Иначе враги обнаглеют и дойдёт, как у нас в начале 90-х, до автоматически дрейфующих аэростатов. Вовсе небезобидная затея. Там и пропаганда, и разведка, и чего только не было. 14

Читатель _ Песков что-то говорит о внешнем вмешательстве и призывает дать возможность белорусам разобраться с ситуацией самим? Очень интересно. Он, вероятно, как всегда не в курсе, что наши полттехнологи инструктируют лукаша, работают там на тв. Это ли не прямое вмешательство? Массовая манипуляция возмущённым народом чужой страны, притом открытая. Лицемерное мракобесие. А поддерживать уволившихся сотрудников омона - это конечно вмешательство уъу )) 13

4

белоруссия

литва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, литва