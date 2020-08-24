Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200824/shariki-1576256278.html
Белоруссия не признала нарушение воздушного пространства Литвы
МИД Белоруссии не признал нарушение воздушного пространства Литвы и вручил послу Андрюсу Пулокасу ноту протеста из-за инцидента с воздушными шарами. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T18:25
2020-08-24T18:25
протесты в белоруссии
белоруссия
литва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576241263_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_6069b7aac791a518aac45244351da6a4.jpg
<strong>МОСКВА, 24 авг – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a> не признал нарушение воздушного пространства <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a> и вручил послу Андрюсу Пулокасу ноту протеста из-за инцидента с воздушными шарами.Накануне с литовской территории запустили объект, который нарушил государственную границу и углубился на территорию республики на три километра."Спланированная провокация"В <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> расценили это как спланированную провокацию и призвали <a href="http://ria.ru/location_Vilnius/" target="_blank" data-auto="true">Вильнюс</a> должным образом расследовать происшествие .По данным белорусского Минобороны, из Литвы прилетел зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. В министерстве подчеркивали, что членам экипажей вертолетов <a href="http://ria.ru/product_Mi_24/" target="_blank">Ми-24</a> удалось разрешить ситуацию без применения оружия. "Хотелось бы всех предупредить: мы выполняем нашу работу и будем ее выполнять впредь решительно, в соответствии с нашим законодательством", - заявил и.о. заместителя главкома ВВС Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Orlov/" target="_blank" data-auto="true">Олег Орлов</a>."Внешние центры силы"Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">Министерство обороны Белоруссии</a> сообщило о возросшей активности иностранных самолетов у рубежей страны. В ответ на это <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что республика будет реагировать на нарушителей госграницы без предупреждения.Глава государства отмечал, что против Белоруссии действуют несколько внешних центров сил, где осели "правительства в изгнании". По его словам, сейчас оппозиция претендует на многомиллионную поддержку от <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, о которой недавно заявили в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>, однако эти деньги без ведома государства в страну не поступят.Кроме того, в Кремле также выражали обеспокоенность ситуацией в Белоруссии. Пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что в республике можно заметить прямые и косвенные признаки внешнего вмешательства."Сами мы считаем это неприемлемым и призываем всех дать возможность белорусам самим урегулировать свои проблемы", - сказал он.Представитель также добавил, что никто не говорит про непосредственное нападение, а ситуация с вмешательством - "это история, которую можно прослеживать на протяжении последнего десятилетия весьма и весьма красноречиво".<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576253806.html
https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576250633.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200824/belorussiya-1576249741.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200824/belorussiya-1576248872.html
Сбивать надо безусловно всё, что нарушает границу. Иначе враги обнаглеют и дойдёт, как у нас в начале 90-х, до автоматически дрейфующих аэростатов. Вовсе небезобидная затея. Там и пропаганда, и разведка, и чего только не было.
14
Песков что-то говорит о внешнем вмешательстве и призывает дать возможность белорусам разобраться с ситуацией самим? Очень интересно. Он, вероятно, как всегда не в курсе, что наши полттехнологи инструктируют лукаша, работают там на тв. Это ли не прямое вмешательство? Массовая манипуляция возмущённым народом чужой страны, притом открытая. Лицемерное мракобесие. А поддерживать уволившихся сотрудников омона - это конечно вмешательство уъу ))
13
4
белоруссия
литва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576241263_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_74d41803b9e4931caec23058d12a4094.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белоруссия, литва

Белоруссия не признала нарушение воздушного пространства Литвы

18:25 24.08.2020
9031
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. МИД Белоруссии не признал нарушение воздушного пространства Литвы и вручил послу Андрюсу Пулокасу ноту протеста из-за инцидента с воздушными шарами.
Накануне с литовской территории запустили объект, который нарушил государственную границу и углубился на территорию республики на три километра.
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
Вчера, 17:27Протесты в Белоруссии
Белорусских протестующих призвали не опираться на "импортные эмоции"

"Спланированная провокация"

В Белоруссии расценили это как спланированную провокацию и призвали Вильнюс должным образом расследовать происшествие .
По данным белорусского Минобороны, из Литвы прилетел зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. В министерстве подчеркивали, что членам экипажей вертолетов Ми-24 удалось разрешить ситуацию без применения оружия.
"Хотелось бы всех предупредить: мы выполняем нашу работу и будем ее выполнять впредь решительно, в соответствии с нашим законодательством", - заявил и.о. заместителя главкома ВВС Белоруссии Олег Орлов.
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс
Вчера, 16:33Протесты в Белоруссии
Литва призвала США ответить на "жестокость" в Белоруссии

"Внешние центры силы"

Ранее Министерство обороны Белоруссии сообщило о возросшей активности иностранных самолетов у рубежей страны. В ответ на это Александр Лукашенко заявил, что республика будет реагировать на нарушителей госграницы без предупреждения.
Глава государства отмечал, что против Белоруссии действуют несколько внешних центров сил, где осели "правительства в изгнании". По его словам, сейчас оппозиция претендует на многомиллионную поддержку от Евросоюза, о которой недавно заявили в Европе, однако эти деньги без ведома государства в страну не поступят.
Участники акции протеста в Минске
Вчера, 16:14
"Майдан" не нужен: США обескуражены страшной правдой о белорусахМногие обратили внимание, что США и Евросоюз тянули больше недели, чтобы высказать хоть что-нибудь внятное по поводу политического кризиса в Белоруссии. Почему же так вышло? Объяснение кроется в результатах соцопросов.
Кроме того, в Кремле также выражали обеспокоенность ситуацией в Белоруссии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что в республике можно заметить прямые и косвенные признаки внешнего вмешательства.
"Сами мы считаем это неприемлемым и призываем всех дать возможность белорусам самим урегулировать свои проблемы", - сказал он.
Представитель также добавил, что никто не говорит про непосредственное нападение, а ситуация с вмешательством - "это история, которую можно прослеживать на протяжении последнего десятилетия весьма и весьма красноречиво".
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Белорусско-украинская граница
Вчера, 15:58
Пошутить не вышло: военные Белоруссии об инциденте на границе с Литвой
4120025
Обсудить 4
Протесты в БелоруссииБелоруссияЛитва
Популярные комментарии
Сбивать надо безусловно всё, что нарушает границу. Иначе враги обнаглеют и дойдёт, как у нас в начале 90-х, до автоматически дрейфующих аэростатов. Вовсе небезобидная затея. Там и пропаганда, и разведка, и чего только не было.
24 августа, 19:33
afanaci Пупкин
1110002
Песков что-то говорит о внешнем вмешательстве и призывает дать возможность белорусам разобраться с ситуацией самим? Очень интересно. Он, вероятно, как всегда не в курсе, что наши полттехнологи инструктируют лукаша, работают там на тв. Это ли не прямое вмешательство? Массовая манипуляция возмущённым народом чужой страны, притом открытая. Лицемерное мракобесие. А поддерживать уволившихся сотрудников омона - это конечно вмешательство уъу ))
24 августа, 20:48
Читатель _
2000011
Рекомендуем
Многоцелевой ударный вертолет Ми-35М
Белоруссия договорилась с Россией о поставках систем ПВО
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами России
Мишустин призвал в сжатые сроки внести изменения в нацпроекты
Писатель Светлана Алексиевич
Светлану Алексиевич вызвали на допрос в белорусский СК
Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай на митинге, организованном в поддержку А. Лукашенко на площади Независимости в Минске
Оппозиция потребовала проверить передачу автомата сыну Лукашенко
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс
Литва призвала США ответить на "жестокость" в Белоруссии
Жители Минска слушают выступление артистов Минской филармонии на площади перед зданием концертного зала
Протестующий в Гомеле заменил государственный флаг на оппозиционный
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко отправил в отставку поддержавшего протесты посла в Словакии
Военнослужащие Республики Беларусь
В Белоруссии приведут часть армии в высшую степень готовности
Анатолий Бокун
Лидера стачкома "Беларуськалия" оштрафовали на 264 доллара
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге
Путин и Лукашенко обсудили шаги по стабилизации ситуации в Белоруссии
Алексей Навальный
Немецкие врачи назвали отравление причиной болезни Алексея Навального
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный
Правительство Германии не исключило отравление Навального
Президент Украины Владимир Зеленский на торжественном мероприятии на Софийской площади в Киеве в честь Дня независимости Украины
Зеленский поддержал идею о посредничестве ЕС в ситуации в Белоруссии
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
Белорусских протестующих призвали не опираться на "импортные эмоции"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Ростовской области Василием Голубевым
Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:50Крым признали регионом России с самыми большими проблемами с водой
03:40KFC отказалась от своего главного слогана из-за коронавируса
03:31В Таиланде тюрьмы станут туристическими аттракционами
03:25Опрос показал, что большинство россиян не боятся заболеть COVID-19
03:18Эксперт рассказал, как утилизировать старый смартфон
03:17Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года
02:54Турчинов заявил, что у Зеленского есть возможности вторгнуться в Крым
02:50Компания-владелец TikTok подала второй иск против администрации Трампа
02:45Клад из золотых монет IX века обнаружили при раскопках в Израиле
02:20Эксперт рассказал, как позвонить по телефону, если нет сети
02:19Ставший героем мема белорусский силовик объяснил свой жест
02:10В России создали прибор, обнаруживающий людей под завалами по их дыханию
02:00Лор объяснил, почему чистить уши опасно
01:16В порту Бейрута обнаружили 79 контейнеров со взрывоопасными химикатами
01:14Раскрыты детали гибели двух семей в выгребной яме под Воронежем
00:54Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
00:42"Умершая" жительница Детройта открыла глаза в похоронном бюро
00:30В Саудовской Аравии невеста потребовала от жениха сдать тест на COVID-19
00:19В России выявили выплату пенсий "мертвым душам" на сотни миллионов рублей
23:59Трамп уверен, что эпидемия коронавируса пройдет без вакцины
Лента новостейМолния