Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200824/rosstandart-1576250775.html
Росстандарт утвердил стандарты для "интернета вещей" и cенсорных сетей
Росстандарт утвердил серию предварительных национальных стандартов в области "интернета вещей" (IoT), cенсорных сетей и промышленного "интернета вещей" (IIoT),... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T16:51
2020-08-24T16:51
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
российская венчурная компания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576251627_0:133:2000:1258_1400x0_80_0_0_faf17357794488aa80598c21476245f8.jpg
<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости/Прайм.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Rosstandart" target="_blank">Росстандарт</a> утвердил серию предварительных национальных стандартов в области "интернета вещей" (IoT), cенсорных сетей и промышленного "интернета вещей" (IIoT), говорится в сообщении Российской венчурной компании (РВК), принимавшей участие в разработке стандартов.Документы по нацстандартам были разработаны техническим комитетом "Кибер-физические системы" на базе РВК при поддержке Минпромторга России. Ожидается, что разработанные нацстандарты упростят проектирование и разработку в России различных систем IoT, cенсорных сетей и IIoT."Утвержденные при нашем участии стандарты направлены на борьбу с технологическими дискриминациями в области "интернета вещей". К уже разработанным и разрабатываемым стандартам, определяющим непосредственно протоколы "интернета вещей", мы добавляем основополагающие документы, не менее важные для развития рынка", - сообщил руководитель программ РВК, председатель ТК "Кибер-физические системы" Никита Уткин, чьи слова приводятся в релизе."Таким образом, рынок получает универсальный базовый инструментарий: общие семантические подходы, равные возможности по формированию архитектур своих решений, диалог по обмену данных и достижению совместимости решений. Все это должно способствовать выходу на рынок альтернативных решений, развитию устойчивых цифровых платформ и формированию собственных экосистем", - добавил Уткин.Рост рынка технологий IoT обусловлен эффективным внедрением цифровых технологий в промышленность РФ, развитием качественных решений, а также обеспечением их совместимости между собой, отметил замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров. "Такое развитие поддерживается в том числе инициативами в рамках нормативного правового и технического регулирования посредством раскрытия технологических подходов, а также включения протоколов в проекты международных стандартов. Мы полностью поддерживаем активность бизнес-сообщества в этом направлении", - сказал замминистра."Интернет вещей" сегодня является одной из самых быстрорастущих технологических отраслей, привлекающей большие объемы частных и государственных венчурных инвестиций. IoT применяется в ряде сфер: промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство ("умный город/дом"), транспорт и транспортная инфраструктура, электроэнергетика (Smart Grid), безопасность и охрана правопорядка, сельское хозяйство, медицина, логистика и ритейл, охрана окружающей среды и образование.
https://ria.ru/20200813/1575736011.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576251627_233:0:2000:1325_1400x0_80_0_0_75b8eaea5492949340218f9421cab142.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), российская венчурная компания

Росстандарт утвердил стандарты для "интернета вещей" и cенсорных сетей

16:51 24.08.2020
313
© Depositphotos / nirutdpsВычислительная сеть физических предметов
Вычислительная сеть физических предметов
© Depositphotos / nirutdps
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости/Прайм. Росстандарт утвердил серию предварительных национальных стандартов в области "интернета вещей" (IoT), cенсорных сетей и промышленного "интернета вещей" (IIoT), говорится в сообщении Российской венчурной компании (РВК), принимавшей участие в разработке стандартов.
Документы по нацстандартам были разработаны техническим комитетом "Кибер-физические системы" на базе РВК при поддержке Минпромторга России. Ожидается, что разработанные нацстандарты упростят проектирование и разработку в России различных систем IoT, cенсорных сетей и IIoT.
"Утвержденные при нашем участии стандарты направлены на борьбу с технологическими дискриминациями в области "интернета вещей". К уже разработанным и разрабатываемым стандартам, определяющим непосредственно протоколы "интернета вещей", мы добавляем основополагающие документы, не менее важные для развития рынка", - сообщил руководитель программ РВК, председатель ТК "Кибер-физические системы" Никита Уткин, чьи слова приводятся в релизе.
"Таким образом, рынок получает универсальный базовый инструментарий: общие семантические подходы, равные возможности по формированию архитектур своих решений, диалог по обмену данных и достижению совместимости решений. Все это должно способствовать выходу на рынок альтернативных решений, развитию устойчивых цифровых платформ и формированию собственных экосистем", - добавил Уткин.
Листы с денежными купюрами
13 августа, 13:42
Банк "Россия" вложил 875 млн рублей в венчурный фонд НТИ
Рост рынка технологий IoT обусловлен эффективным внедрением цифровых технологий в промышленность РФ, развитием качественных решений, а также обеспечением их совместимости между собой, отметил замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров. "Такое развитие поддерживается в том числе инициативами в рамках нормативного правового и технического регулирования посредством раскрытия технологических подходов, а также включения протоколов в проекты международных стандартов. Мы полностью поддерживаем активность бизнес-сообщества в этом направлении", - сказал замминистра.
"Интернет вещей" сегодня является одной из самых быстрорастущих технологических отраслей, привлекающей большие объемы частных и государственных венчурных инвестиций. IoT применяется в ряде сфер: промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство ("умный город/дом"), транспорт и транспортная инфраструктура, электроэнергетика (Smart Grid), безопасность и охрана правопорядка, сельское хозяйство, медицина, логистика и ритейл, охрана окружающей среды и образование.
000000
Обсудить 0
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)Российская венчурная компания
Рекомендуем
Девочка во время онлайн занятия в приложении Zoom
Пользователи Zoom пожаловались на проблемы в работе сервиса
Скриншот видеоклипа BTS Dynamite
Клип BTS установил двойной рекорд на YouTube по количеству просмотров
Искусственный интеллект
Нижегородская область работает над применением искусственного интеллекта
Заставка мультсериала Дракоша Тоша
Проект "Дракоша Тоша" продолжает свое развитие
Спасти планету: советы по энергоэффективности
Спасти планету: советы по энергоэффективности
Серо-голубая акула
Огромную акулу удалось увидеть туристам в британских водах
Школьный кабинет
В астраханской школе два учителя провалились под пол
Дистанционное обучение
ВТБ и Почта-банк открывают "Мультикарту сокровищ"
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный
Правительство Германии не исключило отравление Навального
Город Майкоп
Власти Адыгеи предложили правительству отказаться от маркировки "молочки"
Участница группы LITTLE BIG Софья Таюрская во время концерта
Фотография вокалистки Little Big для мужского журнала восхитила Сеть
Председатель ПАО Промсвязьбанк Петр Фрадков и директор Российского федерального ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентин Костюков (справа налево) на церемонии подписания совместных документов на Международном военно-техническом форуме Армия-2020 в конгрессно-выставочном центре Патриот
ПСБ заключил соглашения с Чувашией, Минпромторгом и предприятиями ОПК
Певица Лариса Долина выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party – 2020 в Крыму.
Зрители Koktebel Jazz Party заметили, как помолодела Лариса Долина
Экоактивистка Грета Тунберг на пресс-конференции перед климатическим протестом Марш за климат в Мадриде, Испания
Грета Тунберг объявила о возвращении в школу
Люк пожарного колодца
На заводе под Курском нашли тела двух рабочих в пожарном колодце
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:50Крым признали регионом России с самыми большими проблемами с водой
03:40KFC отказалась от своего главного слогана из-за коронавируса
03:31В Таиланде тюрьмы станут туристическими аттракционами
03:25Опрос показал, что большинство россиян не боятся заболеть COVID-19
03:18Эксперт рассказал, как утилизировать старый смартфон
03:17Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года
02:54Турчинов заявил, что у Зеленского есть возможности вторгнуться в Крым
02:50Компания-владелец TikTok подала второй иск против администрации Трампа
02:45Клад из золотых монет IX века обнаружили при раскопках в Израиле
02:20Эксперт рассказал, как позвонить по телефону, если нет сети
02:19Ставший героем мема белорусский силовик объяснил свой жест
02:10В России создали прибор, обнаруживающий людей под завалами по их дыханию
02:00Лор объяснил, почему чистить уши опасно
01:16В порту Бейрута обнаружили 79 контейнеров со взрывоопасными химикатами
01:14Раскрыты детали гибели двух семей в выгребной яме под Воронежем
00:54Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
00:42"Умершая" жительница Детройта открыла глаза в похоронном бюро
00:30В Саудовской Аравии невеста потребовала от жениха сдать тест на COVID-19
00:19В России выявили выплату пенсий "мертвым душам" на сотни миллионов рублей
23:59Трамп уверен, что эпидемия коронавируса пройдет без вакцины
Лента новостейМолния