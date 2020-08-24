https://ria.ru/20200824/rosstandart-1576250775.html

Росстандарт утвердил стандарты для "интернета вещей" и cенсорных сетей

Росстандарт утвердил серию предварительных национальных стандартов в области "интернета вещей" (IoT), cенсорных сетей и промышленного "интернета вещей" (IIoT),... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T16:51

2020-08-24T16:51

2020-08-24T16:51

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

российская венчурная компания

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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости/Прайм.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Rosstandart" target="_blank">Росстандарт</a> утвердил серию предварительных национальных стандартов в области "интернета вещей" (IoT), cенсорных сетей и промышленного "интернета вещей" (IIoT), говорится в сообщении Российской венчурной компании (РВК), принимавшей участие в разработке стандартов.Документы по нацстандартам были разработаны техническим комитетом "Кибер-физические системы" на базе РВК при поддержке Минпромторга России. Ожидается, что разработанные нацстандарты упростят проектирование и разработку в России различных систем IoT, cенсорных сетей и IIoT."Утвержденные при нашем участии стандарты направлены на борьбу с технологическими дискриминациями в области "интернета вещей". К уже разработанным и разрабатываемым стандартам, определяющим непосредственно протоколы "интернета вещей", мы добавляем основополагающие документы, не менее важные для развития рынка", - сообщил руководитель программ РВК, председатель ТК "Кибер-физические системы" Никита Уткин, чьи слова приводятся в релизе."Таким образом, рынок получает универсальный базовый инструментарий: общие семантические подходы, равные возможности по формированию архитектур своих решений, диалог по обмену данных и достижению совместимости решений. Все это должно способствовать выходу на рынок альтернативных решений, развитию устойчивых цифровых платформ и формированию собственных экосистем", - добавил Уткин.Рост рынка технологий IoT обусловлен эффективным внедрением цифровых технологий в промышленность РФ, развитием качественных решений, а также обеспечением их совместимости между собой, отметил замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров. "Такое развитие поддерживается в том числе инициативами в рамках нормативного правового и технического регулирования посредством раскрытия технологических подходов, а также включения протоколов в проекты международных стандартов. Мы полностью поддерживаем активность бизнес-сообщества в этом направлении", - сказал замминистра."Интернет вещей" сегодня является одной из самых быстрорастущих технологических отраслей, привлекающей большие объемы частных и государственных венчурных инвестиций. IoT применяется в ряде сфер: промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство ("умный город/дом"), транспорт и транспортная инфраструктура, электроэнергетика (Smart Grid), безопасность и охрана правопорядка, сельское хозяйство, медицина, логистика и ритейл, охрана окружающей среды и образование.

https://ria.ru/20200813/1575736011.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), российская венчурная компания