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Птицы улетают из Москвы на зимовку
Перелетные птицы начали отлёт из Москвы на зимовку, а животные, впадающие в спячку, запасают жир активным питанием, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T15:35
2020-08-31T15:21
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Перелетные птицы начали отлёт из Москвы на зимовку, а животные, впадающие в спячку, запасают жир активным питанием, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что некоторые виды перелетных птиц уже начали отлет в теплые края, а другие только готовятся. Птенцы, в основном, уже давно подросли и встали на крыло. Многие птицы в августе начинают сбиваться в стаи, одни для перелета, а местные зимующие виды – чтобы быстрее находить корм и легче защищаться от хищников."Водоплавающие птицы активно обучают свое потомство плавать и нырять, готовясь к перелету на зимовку, ведь нередко при миграции они придерживаются водных магистралей – крупных рек, каскадов озер и болот. Но иногда в августе можно встретить у водоплавающих ещё птенцов почти в пуху, которые не могут летать, это, как правило, поздние выводки, родившиеся после того, как погибли первые", - говорится в сообщении.Уточняется, что иногда в августе, а еще чаще в сентябре, в лесу можно встретить и маленьких зайчат. Это тоже поздние выводки, и в народе их прозвали "листопадники", так как они рождаются, когда с деревьев начинает опадать лист. А у лосей в августе - сентябре гон, во время которого лоси ревут и ведут себя агрессивно.
https://realty.ria.ru/20200820/1575991585.html
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Птицы улетают из Москвы на зимовку

15:35 24.08.2020 (обновлено: 15:21 31.08.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЖуравлиный клин
Журавлиный клин - РИА Новости, 1920, 24.08.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Перелетные птицы начали отлёт из Москвы на зимовку, а животные, впадающие в спячку, запасают жир активным питанием, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Август – время сбора урожая, поспевают фрукты, многие виды ягод, орехи и семена злаковых культур. Животные спешат этим воспользоваться, они усиленно кормятся, ведь впереди осень, а за ней зима, нужно набрать жирок и сделать запасы. Особенно активны в августе звери, впадающие зимой в спячку, например, ежи, запасающие для этого жир активным питанием. Насекомых в августе становится меньше, ведь ночи холоднее и длиннее, что заставляет многих искать места для зимовки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что некоторые виды перелетных птиц уже начали отлет в теплые края, а другие только готовятся. Птенцы, в основном, уже давно подросли и встали на крыло. Многие птицы в августе начинают сбиваться в стаи, одни для перелета, а местные зимующие виды – чтобы быстрее находить корм и легче защищаться от хищников.
"Водоплавающие птицы активно обучают свое потомство плавать и нырять, готовясь к перелету на зимовку, ведь нередко при миграции они придерживаются водных магистралей – крупных рек, каскадов озер и болот. Но иногда в августе можно встретить у водоплавающих ещё птенцов почти в пуху, которые не могут летать, это, как правило, поздние выводки, родившиеся после того, как погибли первые", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что иногда в августе, а еще чаще в сентябре, в лесу можно встретить и маленьких зайчат. Это тоже поздние выводки, и в народе их прозвали "листопадники", так как они рождаются, когда с деревьев начинает опадать лист. А у лосей в августе - сентябре гон, во время которого лоси ревут и ведут себя агрессивно.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
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