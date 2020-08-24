https://ria.ru/20200824/ptitsy-1576532029.html

Птицы улетают из Москвы на зимовку

Перелетные птицы начали отлёт из Москвы на зимовку, а животные, впадающие в спячку, запасают жир активным питанием, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T15:35

2020-08-24T15:35

2020-08-31T15:21

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москва

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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Перелетные птицы начали отлёт из Москвы на зимовку, а животные, впадающие в спячку, запасают жир активным питанием, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что некоторые виды перелетных птиц уже начали отлет в теплые края, а другие только готовятся. Птенцы, в основном, уже давно подросли и встали на крыло. Многие птицы в августе начинают сбиваться в стаи, одни для перелета, а местные зимующие виды – чтобы быстрее находить корм и легче защищаться от хищников."Водоплавающие птицы активно обучают свое потомство плавать и нырять, готовясь к перелету на зимовку, ведь нередко при миграции они придерживаются водных магистралей – крупных рек, каскадов озер и болот. Но иногда в августе можно встретить у водоплавающих ещё птенцов почти в пуху, которые не могут летать, это, как правило, поздние выводки, родившиеся после того, как погибли первые", - говорится в сообщении.Уточняется, что иногда в августе, а еще чаще в сентябре, в лесу можно встретить и маленьких зайчат. Это тоже поздние выводки, и в народе их прозвали "листопадники", так как они рождаются, когда с деревьев начинает опадать лист. А у лосей в августе - сентябре гон, во время которого лоси ревут и ведут себя агрессивно.

https://realty.ria.ru/20200820/1575991585.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва