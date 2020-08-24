https://ria.ru/20200824/park-1576253850.html
Общественные советы в парках Подмосковья создадут к октябрю
Первые общественные советы в парках Московской области могут появиться в конце сентября – начале октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T17:33
2020-08-24T17:33
2020-08-24T17:33
новости подмосковья
парки
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. </strong> Первые общественные советы в парках <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast" target="_blank">Московской области</a> могут появиться в конце сентября – начале октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.В понедельник губернатор Московской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a> анонсировал создание общественных советов, которые будут направлены на создание комфортных условий в парках и общественных городских пространствах.Как пояснили в ведомстве, основными задачами общественного совета станут эффективность использования инфраструктуры парков, согласование проектов, планов и программ их развития, а также качество оказываемых услуг.
https://ria.ru/20200716/1574417645.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
парки, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество