https://ria.ru/20200824/park-1576253850.html

Общественные советы в парках Подмосковья создадут к октябрю

Первые общественные советы в парках Московской области могут появиться в конце сентября – начале октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T17:33

2020-08-24T17:33

2020-08-24T17:33

новости подмосковья

парки

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. </strong> Первые общественные советы в парках <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast" target="_blank">Московской области</a> могут появиться в конце сентября – начале октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.В понедельник губернатор Московской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a> анонсировал создание общественных советов, которые будут направлены на создание комфортных условий в парках и общественных городских пространствах.Как пояснили в ведомстве, основными задачами общественного совета станут эффективность использования инфраструктуры парков, согласование проектов, планов и программ их развития, а также качество оказываемых услуг.

https://ria.ru/20200716/1574417645.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парки, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество