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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200824/park-1576253850.html
Общественные советы в парках Подмосковья создадут к октябрю
Первые общественные советы в парках Московской области могут появиться в конце сентября – начале октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T17:33
2020-08-24T17:33
новости подмосковья
парки
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. </strong> Первые общественные советы в парках <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast" target="_blank">Московской области</a> могут появиться в конце сентября – начале октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.В понедельник губернатор Московской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a> анонсировал создание общественных советов, которые будут направлены на создание комфортных условий в парках и общественных городских пространствах.Как пояснили в ведомстве, основными задачами общественного совета станут эффективность использования инфраструктуры парков, согласование проектов, планов и программ их развития, а также качество оказываемых услуг.
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парки, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

Общественные советы в парках Подмосковья создадут к октябрю

17:33 24.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВ Москве открылись "сады здоровья"
В Москве открылись сады здоровья
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Первые общественные советы в парках Московской области могут появиться в конце сентября – начале октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.
В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал создание общественных советов, которые будут направлены на создание комфортных условий в парках и общественных городских пространствах.
"Первые общественные советы будут сформированы к концу сентября", - сообщили в пресс-службе.
Как пояснили в ведомстве, основными задачами общественного совета станут эффективность использования инфраструктуры парков, согласование проектов, планов и программ их развития, а также качество оказываемых услуг.
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Новости ПодмосковьяПаркиАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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