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https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576261544.html
Консилиум подтвердил обоснованность лечения Навального, заявили в Омске
Немецкие специалисты получили в Омске данные всех исследований Алексея Навального, совместный консилиум подтвердил обоснованность лечения, сообщило министерство РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T20:37
2020-08-24T21:38
госпитализация алексея навального
алексей навальный
омск
происшествия
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<strong>ОМСК, 24 авг - РИА Новости.</strong> Немецкие специалисты получили в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> данные всех исследований <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, совместный консилиум подтвердил обоснованность лечения, сообщило министерство здравоохранения Омской области.Как сообщили в региональном минздраве, российская сторона уже передала немецким коллегам изображения МРТ пациента и получила от клиники Charite письмо с выражением признательности за установленное сотрудничество.В минувший четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сразу предположила, что его отравили. В больнице в свою очередь говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния пациента, а ядов в крови или в моче Навального не нашли.Российские медики назвали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу Навального перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite. В понедельник главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский рассказал журналистам, что в Charite им сообщили, что Навальный по-прежнему "находится в стабильном тяжелом состоянии", а сами немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам "и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".Как сообщили в понедельник в Charite, проведенная немецкими врачами диагностика Навального указывает на отравление веществом группы "холинэстеразы", при этом конкретное вещество, которое вызвало отравление, не известно, ведется еще один обширный анализ. В немецкой клинике также рассказали, что Навального лечат препаратом атропин в соответствии с диагнозом, он остается в искусственной коме, его состояние "серьезное", но острой угрозы жизни нет.
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html
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омск
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РИА Новости
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, омск, происшествия

Консилиум подтвердил обоснованность лечения Навального, заявили в Омске

20:37 24.08.2020 (обновлено: 21:38 24.08.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ОМСК, 24 авг - РИА Новости. Немецкие специалисты получили в Омске данные всех исследований Алексея Навального, совместный консилиум подтвердил обоснованность лечения, сообщило министерство здравоохранения Омской области.

"Ранее специалисты компании санитарной авиации, прибывшие в Омск для транспортировки А.А.Навального в Берлин, также получили данные всех диагностических исследований и на совместном врачебном консилиуме подтвердили обоснованность выбранной россиянами тактики лечения", - говорится в сообщении минздрава Омской области.

Как сообщили в региональном минздраве, российская сторона уже передала немецким коллегам изображения МРТ пациента и получила от клиники Charite письмо с выражением признательности за установленное сотрудничество.
В минувший четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сразу предположила, что его отравили. В больнице в свою очередь говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния пациента, а ядов в крови или в моче Навального не нашли.
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Российские медики назвали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу Навального перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite. В понедельник главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский рассказал журналистам, что в Charite им сообщили, что Навальный по-прежнему "находится в стабильном тяжелом состоянии", а сами немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам "и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".
Как сообщили в понедельник в Charite, проведенная немецкими врачами диагностика Навального указывает на отравление веществом группы "холинэстеразы", при этом конкретное вещество, которое вызвало отравление, не известно, ведется еще один обширный анализ. В немецкой клинике также рассказали, что Навального лечат препаратом атропин в соответствии с диагнозом, он остается в искусственной коме, его состояние "серьезное", но острой угрозы жизни нет.
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйОмскПроисшествия
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