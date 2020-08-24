https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576261544.html

Консилиум подтвердил обоснованность лечения Навального, заявили в Омске

Немецкие специалисты получили в Омске данные всех исследований Алексея Навального, совместный консилиум подтвердил обоснованность лечения, сообщило министерство РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T20:37

2020-08-24T20:37

2020-08-24T21:38

госпитализация алексея навального

алексей навальный

омск

происшествия

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<strong>ОМСК, 24 авг - РИА Новости.</strong> Немецкие специалисты получили в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> данные всех исследований <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, совместный консилиум подтвердил обоснованность лечения, сообщило министерство здравоохранения Омской области.Как сообщили в региональном минздраве, российская сторона уже передала немецким коллегам изображения МРТ пациента и получила от клиники Charite письмо с выражением признательности за установленное сотрудничество.В минувший четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сразу предположила, что его отравили. В больнице в свою очередь говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния пациента, а ядов в крови или в моче Навального не нашли.Российские медики назвали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу Навального перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite. В понедельник главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский рассказал журналистам, что в Charite им сообщили, что Навальный по-прежнему "находится в стабильном тяжелом состоянии", а сами немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам "и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".Как сообщили в понедельник в Charite, проведенная немецкими врачами диагностика Навального указывает на отравление веществом группы "холинэстеразы", при этом конкретное вещество, которое вызвало отравление, не известно, ведется еще один обширный анализ. В немецкой клинике также рассказали, что Навального лечат препаратом атропин в соответствии с диагнозом, он остается в искусственной коме, его состояние "серьезное", но острой угрозы жизни нет.

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html

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омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, омск, происшествия