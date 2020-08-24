Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алтайский край
Алтайский край
https://ria.ru/20200824/medpomosch-1576237006.html
Все медучреждения Алтайского края возобновили оказание плановой помощи
Плановую медицинскую помощь в Алтайском крае в рамках снятия ограничений по коронавирусу пока в сокращенном порядке с понедельника возобновили все медучреждения РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T13:18
2020-08-24T14:46
алтайский край
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
алтайский край
барнаул
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576242698_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_fca87f3eb49a9a10c7f1e4f3c787815a.jpg
<strong>БАРНАУЛ, 24 авг – РИА Новости.</strong> Плановую медицинскую помощь в Алтайском крае в рамках снятия ограничений по коронавирусу пока в сокращенном порядке с понедельника возобновили все медучреждения региона, сообщает краевое правительство."В соответствии с приказом министерства здравоохранения Алтайского края сегодня, 24 августа, возобновляют плановую помощь еще 44 медорганизации региона, 23 из них - в Барнауле. Об этом на аппаратном совещании доложил главе региона министр здравоохранения края Дмитрий Попов", - говорится в сообщении.Ранее краевой минздрав разрешил возобновить плановую медпомощь в шести медучреждениях, а затем еще в 45 и в 28. По итогам двух недель наблюдения за ситуацией было принято решение об открытии для работы с учетом ограничений по коронавирусу всех остальных медучреждений."Таким образом, жители региона могут получить плановую помощь на всей территории Алтайского края", - сообщили в правительстве региона.Жители края могут пройти плановые профосмотры, посетить стоматологические поликлиники, пройти диспансеризацию.В настоящее время Алтайский край находится на втором этапе снятия ограничений по COVID-19. Заболеваемость коронавирусом в регионе постепенно снижается.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200730/1575168797.html
алтайский край
барнаул
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576242698_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_8b2ee41d2887e28dee45821282e60389.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, алтайский край, барнаул, общество

Все медучреждения Алтайского края возобновили оказание плановой помощи

13:18 24.08.2020 (обновлено: 14:46 24.08.2020)
812
© РИА Новости / Сергей Березин / Перейти в фотобанкКраевая клиническая больница в Барнауле
Краевая клиническая больница в Барнауле
© РИА Новости / Сергей Березин
Перейти в фотобанк
Краевая клиническая больница в Барнауле. Архивное фото
БАРНАУЛ, 24 авг – РИА Новости. Плановую медицинскую помощь в Алтайском крае в рамках снятия ограничений по коронавирусу пока в сокращенном порядке с понедельника возобновили все медучреждения региона, сообщает краевое правительство.
"В соответствии с приказом министерства здравоохранения Алтайского края сегодня, 24 августа, возобновляют плановую помощь еще 44 медорганизации региона, 23 из них - в Барнауле. Об этом на аппаратном совещании доложил главе региона министр здравоохранения края Дмитрий Попов", - говорится в сообщении.
Вид на город Горно-Алтайск
30 июля, 14:55Алтайский край
Число предпринимателей в Алтайском крае выросло вопреки коронавирусу
Ранее краевой минздрав разрешил возобновить плановую медпомощь в шести медучреждениях, а затем еще в 45 и в 28. По итогам двух недель наблюдения за ситуацией было принято решение об открытии для работы с учетом ограничений по коронавирусу всех остальных медучреждений.
"Таким образом, жители региона могут получить плановую помощь на всей территории Алтайского края", - сообщили в правительстве региона.
Жители края могут пройти плановые профосмотры, посетить стоматологические поликлиники, пройти диспансеризацию.
В настоящее время Алтайский край находится на втором этапе снятия ограничений по COVID-19. Заболеваемость коронавирусом в регионе постепенно снижается.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
111000
Обсудить 0
Алтайский крайКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАлтайский крайБарнаулОбщество
Рекомендуем
Стоп-кадр видео из Instagram-аккаунта КРАСНОДАР КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Поступок россиянки на берегу Черного моря возмутил пользователей Сети
Алексей Навальный
Омские врачи прокомментировали заявление немецкой клиники по Навальному
Пассажиры на платформе Курского вокзала в Москве
Опрос показал, что большинство россиян не боятся заболеть COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Ракова рассказала, когда в Москву поступит вакцина от COVID-19
Автомобиль Следственного комитета России
Стали известны подробности гибели двух семей в выгребной яме
Глава КЧР Рашид Темрезов
Темрезов: в Тебердинском заповеднике КЧР наблюдается туристический бум
Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017
Медэксперт прокомментировал заявление немецкой клиники по Навальному
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Ростовской области Василием Голубевым
Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России
Последствия ДТП в районе горы Кемаль-Эгерек в Крыму
В Крыму автомобиль с пассажирами сорвался в ущелье
Заседание Воронежской областной думы
Жители Воронежской области получат соцподдержку на 12 миллиардов рублей
Врач в медицинской маске и халате в Симферополе
В Крыму зарегистрирован рекордный прирост заболевших COVID-19
Юрист, политик Алексей Навальный на годовом общем собрании акционеров Сбербанка. Май 2016 года
Эксперт усомнился в возможности выявить найденные у Навального вещества
Российские рубли
Тюменские одаренные школьники могут получить грант в 125 тысяч рублей
Репродукция картины Портрет Ф. М. Достоевского
Усадьбу Достоевского отреставрируют в подмосковном Зарайске
Туристы у фонтана Треви в Риме
АТОР выяснила цену липовых справок для поездок в Европу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:50Крым признали регионом России с самыми большими проблемами с водой
03:40KFC отказалась от своего главного слогана из-за коронавируса
03:31В Таиланде тюрьмы станут туристическими аттракционами
03:25Опрос показал, что большинство россиян не боятся заболеть COVID-19
03:18Эксперт рассказал, как утилизировать старый смартфон
03:17Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года
02:54Турчинов заявил, что у Зеленского есть возможности вторгнуться в Крым
02:50Компания-владелец TikTok подала второй иск против администрации Трампа
02:45Клад из золотых монет IX века обнаружили при раскопках в Израиле
02:20Эксперт рассказал, как позвонить по телефону, если нет сети
02:19Ставший героем мема белорусский силовик объяснил свой жест
02:10В России создали прибор, обнаруживающий людей под завалами по их дыханию
02:00Лор объяснил, почему чистить уши опасно
01:16В порту Бейрута обнаружили 79 контейнеров со взрывоопасными химикатами
01:14Раскрыты детали гибели двух семей в выгребной яме под Воронежем
00:54Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
00:42"Умершая" жительница Детройта открыла глаза в похоронном бюро
00:30В Саудовской Аравии невеста потребовала от жениха сдать тест на COVID-19
00:19В России выявили выплату пенсий "мертвым душам" на сотни миллионов рублей
23:59Трамп уверен, что эпидемия коронавируса пройдет без вакцины
Лента новостейМолния