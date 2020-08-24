https://ria.ru/20200824/medpomosch-1576237006.html

Все медучреждения Алтайского края возобновили оказание плановой помощи

Плановую медицинскую помощь в Алтайском крае в рамках снятия ограничений по коронавирусу пока в сокращенном порядке с понедельника возобновили все медучреждения РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T13:18

2020-08-24T13:18

2020-08-24T14:46

алтайский край

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общество

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<strong>БАРНАУЛ, 24 авг – РИА Новости.</strong> Плановую медицинскую помощь в Алтайском крае в рамках снятия ограничений по коронавирусу пока в сокращенном порядке с понедельника возобновили все медучреждения региона, сообщает краевое правительство."В соответствии с приказом министерства здравоохранения Алтайского края сегодня, 24 августа, возобновляют плановую помощь еще 44 медорганизации региона, 23 из них - в Барнауле. Об этом на аппаратном совещании доложил главе региона министр здравоохранения края Дмитрий Попов", - говорится в сообщении.Ранее краевой минздрав разрешил возобновить плановую медпомощь в шести медучреждениях, а затем еще в 45 и в 28. По итогам двух недель наблюдения за ситуацией было принято решение об открытии для работы с учетом ограничений по коронавирусу всех остальных медучреждений."Таким образом, жители региона могут получить плановую помощь на всей территории Алтайского края", - сообщили в правительстве региона.Жители края могут пройти плановые профосмотры, посетить стоматологические поликлиники, пройти диспансеризацию.В настоящее время Алтайский край находится на втором этапе снятия ограничений по COVID-19. Заболеваемость коронавирусом в регионе постепенно снижается.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200730/1575168797.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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