https://ria.ru/20200824/koronavirus-1576262358.html

В Гонконге выявили повторное заражение коронавирусом

Исследователи из гонконгского университета (HKU) сообщили о подтвержденном случае повторного заражения коронавирусом, передает телерадиокорпорация RTHK. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T21:00

2020-08-24T21:00

2020-08-24T21:13

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

гонконг

испания

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.</strong> Исследователи из гонконгского университета (HKU) сообщили о подтвержденном случае повторного заражения коронавирусом, передает телерадиокорпорация <a href="https://www.rthk.hk/" target="_blank">RTHK</a>.По данным специалистов, 33-летний работник IT-сферы переболел COVID-19 в апреле, однако после возвращения из <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испании</a> в начале августа он снова сдал положительный тест.Изначально медики не понимали, заразился ли мужчина второй раз, или же вирус все это время находился в его организме. Но, как утверждают специалисты из HKU, исследование показало, что штаммы вируса оказались "совершенно разными".По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились 23,3 миллиона человек, свыше 806 тысяч скончались. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200403/1569558540.html

гонконг

испания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, гонконг, испания, в мире