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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200824/koronavirus-1576262358.html
В Гонконге выявили повторное заражение коронавирусом
Исследователи из гонконгского университета (HKU) сообщили о подтвержденном случае повторного заражения коронавирусом, передает телерадиокорпорация RTHK. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T21:00
2020-08-24T21:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
гонконг
испания
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.</strong> Исследователи из гонконгского университета (HKU) сообщили о подтвержденном случае повторного заражения коронавирусом, передает телерадиокорпорация <a href="https://www.rthk.hk/" target="_blank">RTHK</a>.По данным специалистов, 33-летний работник IT-сферы переболел COVID-19 в апреле, однако после возвращения из <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испании</a> в начале августа он снова сдал положительный тест.Изначально медики не понимали, заразился ли мужчина второй раз, или же вирус все это время находился в его организме. Но, как утверждают специалисты из HKU, исследование показало, что штаммы вируса оказались "совершенно разными".По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились 23,3 миллиона человек, свыше 806 тысяч скончались. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200403/1569558540.html
гонконг
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коронавирус covid-19, гонконг, испания, в мире

В Гонконге выявили повторное заражение коронавирусом

21:00 24.08.2020 (обновлено: 21:13 24.08.2020)
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© AP Photo / Vincent YuЛюди проходят мимо табло с курсом индекса фондовой биржи Гонконга
Люди проходят мимо табло с курсом индекса фондовой биржи Гонконга
© AP Photo / Vincent Yu
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Исследователи из гонконгского университета (HKU) сообщили о подтвержденном случае повторного заражения коронавирусом, передает телерадиокорпорация RTHK.
По данным специалистов, 33-летний работник IT-сферы переболел COVID-19 в апреле, однако после возвращения из Испании в начале августа он снова сдал положительный тест.
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Изначально медики не понимали, заразился ли мужчина второй раз, или же вирус все это время находился в его организме. Но, как утверждают специалисты из HKU, исследование показало, что штаммы вируса оказались "совершенно разными".

"Многие считают, что излечившиеся от COVID-19 пациенты обладают иммунитетом против повторного заражения, потому что у большинства из них в ответ вырабатываются нейтрализующие антитела. Однако есть свидетельство того, что у некоторых пациентов содержание антител снижается через несколько месяцев", — заявили ученые.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились 23,3 миллиона человек, свыше 806 тысяч скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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