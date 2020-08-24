В Гонконге выявили повторное заражение коронавирусом
21:00 24.08.2020 (обновлено: 21:13 24.08.2020)
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© AP Photo / Vincent YuЛюди проходят мимо табло с курсом индекса фондовой биржи Гонконга
© AP Photo / Vincent Yu
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Исследователи из гонконгского университета (HKU) сообщили о подтвержденном случае повторного заражения коронавирусом, передает телерадиокорпорация RTHK.
По данным специалистов, 33-летний работник IT-сферы переболел COVID-19 в апреле, однако после возвращения из Испании в начале августа он снова сдал положительный тест.
Изначально медики не понимали, заразился ли мужчина второй раз, или же вирус все это время находился в его организме. Но, как утверждают специалисты из HKU, исследование показало, что штаммы вируса оказались "совершенно разными".
"Многие считают, что излечившиеся от COVID-19 пациенты обладают иммунитетом против повторного заражения, потому что у большинства из них в ответ вырабатываются нейтрализующие антитела. Однако есть свидетельство того, что у некоторых пациентов содержание антител снижается через несколько месяцев", — заявили ученые.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились 23,3 миллиона человек, свыше 806 тысяч скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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