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ПСБ и "Иннопрактика" провели исследование проектов диверсификации в ОПК
ПСБ и негосударственный институт развития "Иннопрактика" провели первое в России масштабное исследование уровня диверсификации организаций ОПК, по его итогам... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T17:05
2020-08-24T17:05
банк псб
иннопрактика
новости компаний - экономика
экономика
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_bank-psb" target="_blank">ПСБ</a> и негосударственный институт развития <a href="https://ria.ru/organization_Innopraktika" target="_blank">"Иннопрактика"</a> провели первое в России масштабное исследование уровня диверсификации организаций ОПК, по его итогам разработаны предложения по преодолению барьеров, сдерживающих рост выпуска гражданской продукции, сообщает пресс-служба банка.В ходе исследования были изучены практические кейсы реализации проектов диверсификации в более чем 350 организациях ОПК, итоги подведены в рейтинге "Лидерство на гражданских рынках".Как отметил генеральный директор оператора рейтинга - АО "Межведомственный аналитический центр" Владимир Довгий, опрос показал, что для эффективной диверсификации компании ОПК, в первую очередь, должны решить ряд базовых задач, среди которых — стратегии развития в направлении диверсификации.По словам генерального директора компании "Иннопрактика" Натальи Поповой, подобное исследование планируется проводить ежегодно во взаимодействии с организациями ОПК, экспертным сообществом, органами госвласти и институтами развития для обсуждения лучших практик и их включения в методологию оценки, а также для корректировки текущих и разработки новых мер поддержки организаций ОПК.
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банк псб, иннопрактика, новости компаний - экономика, экономика

ПСБ и "Иннопрактика" провели исследование проектов диверсификации в ОПК

17:05 24.08.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПосетители соревнований "Танковый биатлон" V Армейских международных игр-2019 у шатра ПСБ банка
Посетители соревнований Танковый биатлон V Армейских международных игр-2019 у шатра ПСБ банка
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. ПСБ и негосударственный институт развития "Иннопрактика" провели первое в России масштабное исследование уровня диверсификации организаций ОПК, по его итогам разработаны предложения по преодолению барьеров, сдерживающих рост выпуска гражданской продукции, сообщает пресс-служба банка.
В ходе исследования были изучены практические кейсы реализации проектов диверсификации в более чем 350 организациях ОПК, итоги подведены в рейтинге "Лидерство на гражданских рынках".
"Комплексный анализ показал, что темпы роста диверсификации требуют ускорения. Для этого необходимо через механизмы господдержки стимулировать как спрос на продукцию гражданского назначения, так и инвестиции в проекты диверсификации со стороны бизнеса и финансовых институтов. Отдельно стоит упомянуть область НИОКР, где нужно находить новые формы взаимовыгодного сотрудничества между промышленностью, финансовыми институтами и государством", — приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента, директора дирекции стратегии и проектов развития ПСБ Бориса Ярышевского.
Как отметил генеральный директор оператора рейтинга - АО "Межведомственный аналитический центр" Владимир Довгий, опрос показал, что для эффективной диверсификации компании ОПК, в первую очередь, должны решить ряд базовых задач, среди которых — стратегии развития в направлении диверсификации.
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23 августа, 14:07
ПСБ открыл выставку, посвященную диверсификации ОПК
"Так, программа, определяющая направления развития выпуска гражданской продукции, на текущий момент есть лишь у 23% организаций, и только в 17% организаций назначен топ-менеджер, отвечающий за диверсификацию", - пояснил он.
По словам генерального директора компании "Иннопрактика" Натальи Поповой, подобное исследование планируется проводить ежегодно во взаимодействии с организациями ОПК, экспертным сообществом, органами госвласти и институтами развития для обсуждения лучших практик и их включения в методологию оценки, а также для корректировки текущих и разработки новых мер поддержки организаций ОПК.
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