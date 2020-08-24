https://ria.ru/20200824/issledovanie-1576252464.html

ПСБ и "Иннопрактика" провели исследование проектов диверсификации в ОПК

ПСБ и негосударственный институт развития "Иннопрактика" провели первое в России масштабное исследование уровня диверсификации организаций ОПК, по его итогам... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T17:05

2020-08-24T17:05

2020-08-24T17:05

банк псб

иннопрактика

новости компаний - экономика

экономика

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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_bank-psb" target="_blank">ПСБ</a> и негосударственный институт развития <a href="https://ria.ru/organization_Innopraktika" target="_blank">"Иннопрактика"</a> провели первое в России масштабное исследование уровня диверсификации организаций ОПК, по его итогам разработаны предложения по преодолению барьеров, сдерживающих рост выпуска гражданской продукции, сообщает пресс-служба банка.В ходе исследования были изучены практические кейсы реализации проектов диверсификации в более чем 350 организациях ОПК, итоги подведены в рейтинге "Лидерство на гражданских рынках".Как отметил генеральный директор оператора рейтинга - АО "Межведомственный аналитический центр" Владимир Довгий, опрос показал, что для эффективной диверсификации компании ОПК, в первую очередь, должны решить ряд базовых задач, среди которых — стратегии развития в направлении диверсификации.По словам генерального директора компании "Иннопрактика" Натальи Поповой, подобное исследование планируется проводить ежегодно во взаимодействии с организациями ОПК, экспертным сообществом, органами госвласти и институтами развития для обсуждения лучших практик и их включения в методологию оценки, а также для корректировки текущих и разработки новых мер поддержки организаций ОПК.

https://ria.ru/20200823/vystavka-1576199200.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк псб, иннопрактика, новости компаний - экономика, экономика