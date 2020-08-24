https://ria.ru/20200824/diplomat-1576234266.html

В Кремле пообещали ответ на высылку российского дипломата из Австрии

Россия зеркально ответит на высылку своего дипломата из Австрии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T12:36

2020-08-24T12:36

2020-08-24T13:37

россия

дмитрий песков

москва

австрия

вена

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.</strong> Россия зеркально ответит на высылку своего дипломата из <a href="http://ria.ru/location_Austria/" target="_blank" data-auto="true">Австрии</a>, заявил пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее газета Krone сообщила, что сотрудник российской дипмиссии должен покинуть страну до 1 сентября в связи с делом о шпионаже. В материале отмечалось, что Австрия впервые объявила российского дипломата персоной нон грата. По данным СМИ, речь идет о "предварительной кульминации шпионского скандала, который местные власти считают особенно серьезным".Позже в австрийском МИД подтвердили эту информацию, подчеркнув, что поведение россиянина "противоречит конвенции о дипломатических отношениях".В посольстве России РИА Новости сообщили, что зеркальная реакция <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> не заставит себя ждать, и отметили, что решение властей Австрии ущербно для конструктивных двусторонних отношений.Схожую точку зрения высказывал зампред комитета Совета Федерации по международным делам <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov/" target="_blank">Владимир Джабаров</a>. Он напомнил, что в последние месяцы произошли несколько аналогичных инцидентов, и назвал это плохой тенденцией."Надо подумать, почему это происходит, кто руководит этой антироссийской кампанией", — отметил сенатор.На прошлой неделе Служба безопасности полиции Норвегии (PST) сообщила об аресте 50-летнего мужчины, которого подозревают в разглашении государственной тайны: якобы он встречался с "российским разведчиком" и передал ему сведения, которые "могут навредить фундаментальным интересам <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank">Норвегии</a>". Норвежцу грозит до 15 лет тюрьмы, а дипломата объявили персоной нон грата и выслали из страны. Москва выразила норвежскому МИД протест.

https://radiosputnik.ria.ru/20200615/1572941374.html

https://ria.ru/20200824/shpionazh-1576230754.html

Алексей Веселин Уж такую толерантную и лояльную страну как Австрия довести до дипломатического демарша, уметь надо. Нашим не занимать слоновьей ловкости. 64

Deyn Donovan А на пытки россиян в Белоруссии когда ответ последует? Когда убивать начнут, а не только пытать? 59

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россия

москва

австрия

вена

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, москва, австрия, вена, в мире