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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200824/chernogoriya-1576258332.html
На священников в Черногории завели уголовные дела после акций протеста
Власти Черногории возбудили уголовные дела о нарушении запрета на массовые собрания из-за COVID-19 в отношении лидера оппозиционной коалиции "За будущее... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T19:03
2020-08-24T19:05
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
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<strong>БЕЛГРАД, 24 авг – РИА Новости.</strong> Власти Черногории возбудили уголовные дела о нарушении запрета на массовые собрания из-за COVID-19 в отношении лидера оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапича, пятерых священников и еще рада граждан после протестных акций в ночь на понедельник, сообщило правоохранительное ведомство.В Черногории 30 августа состоятся выборы в Скупщину (однопалатный парламент) страны. В ночь на понедельник верующие Сербской православной церкви (СПЦ) в Черногории, а также многочисленные сторонники оппозиции провели протестные шествия на автомобилях на нескольких трассах республиканского значения. Затем тысячи граждан собрались с файерами и флагами перед соборным храмом Воскресения Христова в Подгорице, где выступили в защиту СПЦ от спорного закона о религиозных объединениях и против политики нынешних властей Черногории."Граждане своими автомобилями препятствовали движению на нескольких трассах, отказывались выполнять указания полицейских во время блокады автомобилями сообщения на участках Никшич-Подгорица и Колашин-Подгорица", - говорится в сообщении управления полиции Черногории.Отмечается, что сотрудники МВД не допустили прибытия в Подгорицу многих граждан из других городов. При этом административные наказания понесли 67 человек, в отношении 11 возбуждены уголовные дела, продолжается выявление других участников акций."Уголовные дела также заведены против пятерых священнослужителей СПЦ. Несмотря на многочисленные предупреждения духовенству, они снова совершают уголовные преступления и нарушают закон (о защите от инфекционных заболеваний в части запрета на массовые собрания – ред.)", - указало правоохранительное ведомство."Уголовное дело возбуждено и в отношении лидера коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапича по подозрению в нарушении предписаний органов здравоохранения. Кривокапич от места Златица близ Подгорицы вел шествием около 1,2 тысячи граждан, которые не соблюдали меры по борьбе с коронавирусом", - уточнило полицейское управление.Ранее уголовные дела по той же статье были возбуждены в отношении митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия, епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и свыше 20 духовных лиц СПЦ в Черногории.Крупнейшие оппозиционные партии Черногории создали в начале августа коалицию вокруг крупнейшего движения "Демократический фронт" (ДФ), первым номером в списке которой и кандидатом в премьеры стал университетский преподаватель Кривокапич. Одним из главных пунктов программы оппозиции является отзыв закона о свободе вероисповедания и положении религиозных общин, который угрожает интересам и имуществу Сербской церкви в стране.В нынешнем созыве черногорского парламента ДФ является крупнейшей оппозиционной силой, ей принадлежит 18 из 81 депутатских мандатов. Правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) и ее коалиционные партнеры владеют 42 мандатами, что обеспечивает утверждение любой законодательной инициативы правящим большинством. Президент страны и лидер ДПС Мило Джуканович находится на президентском или премьерском постах в Черногории с 1991 года.В декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В СПЦ заявляют, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви.
https://ria.ru/20200804/1575362023.html
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новости - религия и мировоззрение

На священников в Черногории завели уголовные дела после акций протеста

19:03 24.08.2020 (обновлено: 19:05 24.08.2020)
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© IN4S Полиция Черногории у здания муниципалитета Будва. Стоп-кадр трансляции
 Полиция Черногории у здания муниципалитета Будва. Стоп-кадр трансляции
© IN4S
БЕЛГРАД, 24 авг – РИА Новости. Власти Черногории возбудили уголовные дела о нарушении запрета на массовые собрания из-за COVID-19 в отношении лидера оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапича, пятерых священников и еще рада граждан после протестных акций в ночь на понедельник, сообщило правоохранительное ведомство.
В Черногории 30 августа состоятся выборы в Скупщину (однопалатный парламент) страны. В ночь на понедельник верующие Сербской православной церкви (СПЦ) в Черногории, а также многочисленные сторонники оппозиции провели протестные шествия на автомобилях на нескольких трассах республиканского значения. Затем тысячи граждан собрались с файерами и флагами перед соборным храмом Воскресения Христова в Подгорице, где выступили в защиту СПЦ от спорного закона о религиозных объединениях и против политики нынешних властей Черногории.
"Граждане своими автомобилями препятствовали движению на нескольких трассах, отказывались выполнять указания полицейских во время блокады автомобилями сообщения на участках Никшич-Подгорица и Колашин-Подгорица", - говорится в сообщении управления полиции Черногории.
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Отмечается, что сотрудники МВД не допустили прибытия в Подгорицу многих граждан из других городов. При этом административные наказания понесли 67 человек, в отношении 11 возбуждены уголовные дела, продолжается выявление других участников акций.
"Уголовные дела также заведены против пятерых священнослужителей СПЦ. Несмотря на многочисленные предупреждения духовенству, они снова совершают уголовные преступления и нарушают закон (о защите от инфекционных заболеваний в части запрета на массовые собрания – ред.)", - указало правоохранительное ведомство.
"Уголовное дело возбуждено и в отношении лидера коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапича по подозрению в нарушении предписаний органов здравоохранения. Кривокапич от места Златица близ Подгорицы вел шествием около 1,2 тысячи граждан, которые не соблюдали меры по борьбе с коронавирусом", - уточнило полицейское управление.
Ранее уголовные дела по той же статье были возбуждены в отношении митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия, епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и свыше 20 духовных лиц СПЦ в Черногории.
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Крупнейшие оппозиционные партии Черногории создали в начале августа коалицию вокруг крупнейшего движения "Демократический фронт" (ДФ), первым номером в списке которой и кандидатом в премьеры стал университетский преподаватель Кривокапич. Одним из главных пунктов программы оппозиции является отзыв закона о свободе вероисповедания и положении религиозных общин, который угрожает интересам и имуществу Сербской церкви в стране.
В нынешнем созыве черногорского парламента ДФ является крупнейшей оппозиционной силой, ей принадлежит 18 из 81 депутатских мандатов. Правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) и ее коалиционные партнеры владеют 42 мандатами, что обеспечивает утверждение любой законодательной инициативы правящим большинством. Президент страны и лидер ДПС Мило Джуканович находится на президентском или премьерском постах в Черногории с 1991 года.
В декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В СПЦ заявляют, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
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