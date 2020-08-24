https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576228447.html

В Белоруссии отпустили последнего россиянина, задержанного на протестах

Официальных данных о новых задержаниях россиян на акциях протеста в Белоруссии в посольство РФ не поступало, последний задержанный отпущен накануне, сообщил РИА РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T11:37

2020-08-24T11:37

2020-08-24T11:37

протесты в белоруссии

россия

мвд белоруссии

белоруссия

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<strong>МИНСК, 24 авг - РИА Новости.</strong> Официальных данных о новых задержаниях россиян на акциях протеста в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в посольство РФ не поступало, последний задержанный отпущен накануне, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь дипмиссии Алексей Маскалев."Россиянин Михаил Дорожкин вчера покинул центр изоляции правонарушителей в переулке Окрестина в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> и благополучно вернулся на родину. В дипмиссии в настоящее время нет официальных данных о других россиянах, которые могли быть задержаны на акциях протеста и до сих пор находились бы в местах временного содержания", - рассказал Маскалев.При этом он добавил, что консульские сотрудники продолжают уточнять данную информацию.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200817/1575894364.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мвд белоруссии, белоруссия, в мире