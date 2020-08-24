https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576220326.html
Украина посоветовала Белоруссии не отвергать дружеские советы
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко посоветовала коллегам из МИД Белоруссии не отвергать дружеские советы и отметила, что... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T09:23
2020-08-24T09:23
2020-08-24T10:04
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
александр лукашенко
мид украины
владимир зеленский
белоруссия
оон
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 24 авг – РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко посоветовала коллегам из <a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a> не отвергать дружеские советы и отметила, что "прокладывать себе путь вперед дубинками – это путь в никуда".Ранее президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> в интервью телеканалу <a href="https://ru.euronews.com/" target="_blank">Euronews</a> выразил мнение, что его белорусскому коллеге <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александру Лукашенко</a> нужно назначить повторные выборы на высший государственный пост и допустить наблюдателей, чтобы успокоить протестующих. Пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз заявил, что Белоруссия в непростой для себя период хотела бы ощутить от Украины поддержку, а не слушать "уже заезженные со всех сторон советы".Он также отметила, что МИД Украины искренне желает Белоруссии достойно пройти все испытания, укрепить свою независимость и демократию.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200823/1576206870.html
https://ria.ru/20200823/lavrov-1576202151.html
Семен Семеныч
Пусть дубинками в никуда... Зато путь обстрелами мирного населения это "демократический" путь...😡😡😡
78
Natalia Bikowa
А без дубинок? Путь в Украину?
77
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белоруссия
украина
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд белоруссии, александр лукашенко, мид украины, владимир зеленский, белоруссия, оон, украина, в мире
КИЕВ, 24 авг – РИА Новости.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко посоветовала коллегам из МИД Белоруссии
не отвергать дружеские советы и отметила, что "прокладывать себе путь вперед дубинками – это путь в никуда".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский
в интервью телеканалу Euronews
выразил мнение, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко
нужно назначить повторные выборы на высший государственный пост и допустить наблюдателей, чтобы успокоить протестующих. Пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз заявил, что Белоруссия в непростой для себя период хотела бы ощутить от Украины поддержку, а не слушать "уже заезженные со всех сторон советы".
"Для нас Белоруссия - соседнее государство, с которым мы всегда стремились и стремимся к дружеским отношениям. Понимаем эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИД, но советуем не отвергать ценных дружеских советов. Опыт украинской революции Достоинства учит именно тому, что не слушать мнение общества и советов друзей, а вместо этого прокладывать себе путь вперед дубинками - это путь в никуда", - цитирует Зеленко сайт
МИД.
Он также отметила, что МИД Украины искренне желает Белоруссии достойно пройти все испытания, укрепить свою независимость и демократию.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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