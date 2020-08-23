https://ria.ru/20200823/tikhanovskaya-1576201259.html

Лавров заявил о возможном давлении на Тихановскую

Москва не исключает, что экс-кандидат в белорусские президенты Светлана Тихановская и ее сторонники заинтересованы в дальнейшей дестабилизации обстановки в... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T15:12

2020-08-23T15:12

2020-08-23T16:03

протесты в белоруссии

александр лукашенко

светлана тихановская

сергей лавров

белоруссия

в мире

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<strong>СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 23 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> не исключает, что экс-кандидат в белорусские президенты <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> и ее сторонники заинтересованы в дальнейшей дестабилизации обстановки в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявил министр иностранных дел РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Видимо, ей (Тихановской) не разрешили успокоиться, и она стала делать политические заявления, причем жесткие, требуя продолжать стачки, забастовки, протестные акции. И характерно, что она все чаще делает свои заявления не на русском, не на белорусском, а на английском языке", - сказал Лавров, выступая в рамках молодежного форума "Территория смыслов".По словам российского министра, главный адресат выступлений Тихановской, таким образом, находится в "западном направлении". "Возможно – я ничего не утверждаю – цель подобного хода – не дать западным странам успокоиться и убедить их продолжать теребить эту ситуацию", - указал Лавров. Как отметил глава МИД, Москве известно, что далеко не все западные партнеры России с таким подходом согласны.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как информировало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

https://ria.ru/20200821/tikhanovskaya-1576117027.html

https://ria.ru/20200822/tikhanovskaya-1576124189.html

Deyn Donovan а лукашенко и его приближенные давление не оказывали? Да? После разговора, прямо в цике зачитала с бумажки заявление. ЭТО видимо не давление? Или в упор этого не видим? Как и пытки россиян, да господин лавров? 142

Natalia Bikowa Свой язык уже не мил. А так хотела вернуться на Родину. 125

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, светлана тихановская, сергей лавров, белоруссия, в мире