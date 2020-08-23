https://ria.ru/20200823/koronavirus-1576193954.html

В России за сутки умерли 73 человека с коронавирусом

За сутки в России умерли 73 человека с COVID-19, за все время - 16 383, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T10:49

2020-08-23T10:49

2020-08-23T10:49

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

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санкт-петербург

общество

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<strong>МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.</strong> За сутки в России умерли 73 человека с COVID-19, за все время - 16 383, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a>."За последние сутки подтверждено 73 летальных случая... За весь период по России умерли 16 383 человека", - говорится в сообщении.В частности, 11 человек умерли в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, 10 - в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200823/koronavirus-1576193793.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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