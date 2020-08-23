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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200823/koronavirus-1576193954.html
В России за сутки умерли 73 человека с коронавирусом
За сутки в России умерли 73 человека с COVID-19, за все время - 16 383, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T10:49
2020-08-23T10:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
москва
санкт-петербург
общество
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<strong>МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.</strong> За сутки в России умерли 73 человека с COVID-19, за все время - 16 383, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a>."За последние сутки подтверждено 73 летальных случая... За весь период по России умерли 16 383 человека", - говорится в сообщении.В частности, 11 человек умерли в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, 10 - в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, санкт-петербург, общество

В России за сутки умерли 73 человека с коронавирусом

10:49 23.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского . Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. За сутки в России умерли 73 человека с COVID-19, за все время - 16 383, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки подтверждено 73 летальных случая... За весь период по России умерли 16 383 человека", - говорится в сообщении.
Врачи
Вчера, 10:46Распространение нового коронавируса
В России за сутки выявили 4852 случая заражения коронавирусом
В частности, 11 человек умерли в Москве, 10 - в Санкт-Петербурге.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМоскваСанкт-ПетербургОбщество
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