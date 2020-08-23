https://ria.ru/20200823/koka-kola-1576201692.html

Блогер высыпал соду в десять тысяч литров кока-колы

Блогер Максим Монахов (Mamix) разместил на ютуб-канале видео, на котором он высыпал соду в десять тысяч литров кока-колы. РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T15:28

2020-08-23T15:28

2020-08-23T15:28

общество - видео

общество

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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. </strong>Блогер Максим Монахов (Mamix) разместил на <a href="https://www.youtube.com/watch?v=EkZYCqJQduI" target="_blank" rel="nofollow noopener">ютуб</a>-канале видео, на котором он высыпал соду в десять тысяч литров кока-колы. На кадрах блогер с помощниками заливает несколько тысяч бутылок напитка в огромную бочку, после чего опускает туда соду. После этого вверх устремляется огромный фонтан колы, заливающий команду блогера и все вокруг. Монахов рассказал, что готовился к эксперименту четыре года, а съемка видео обошлась примерно в 700 тысяч рублей, из них 446 тысяч — на кока-колу. За два дня ролик набрал более пяти миллионов просмотров.

https://ria.ru/20190702/1556091833.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество - видео, общество