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https://ria.ru/20200823/koka-kola-1576201692.html
Блогер высыпал соду в десять тысяч литров кока-колы
Блогер Максим Монахов (Mamix) разместил на ютуб-канале видео, на котором он высыпал соду в десять тысяч литров кока-колы. РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T15:28
2020-08-23T15:28
общество - видео
общество
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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. </strong>Блогер Максим Монахов (Mamix) разместил на <a href="https://www.youtube.com/watch?v=EkZYCqJQduI" target="_blank" rel="nofollow noopener">ютуб</a>-канале видео, на котором он высыпал соду в десять тысяч литров кока-колы. На кадрах блогер с помощниками заливает несколько тысяч бутылок напитка в огромную бочку, после чего опускает туда соду. После этого вверх устремляется огромный фонтан колы, заливающий команду блогера и все вокруг. Монахов рассказал, что готовился к эксперименту четыре года, а съемка видео обошлась примерно в 700 тысяч рублей, из них 446 тысяч — на кока-колу. За два дня ролик набрал более пяти миллионов просмотров.
https://ria.ru/20190702/1556091833.html
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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общество - видео, общество

Блогер высыпал соду в десять тысяч литров кока-колы

15:28 23.08.2020
5008
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Блогер Максим Монахов (Mamix) разместил на ютуб-канале видео, на котором он высыпал соду в десять тысяч литров кока-колы.
На кадрах блогер с помощниками заливает несколько тысяч бутылок напитка в огромную бочку, после чего опускает туда соду. После этого вверх устремляется огромный фонтан колы, заливающий команду блогера и все вокруг.
Монахов рассказал, что готовился к эксперименту четыре года, а съемка видео обошлась примерно в 700 тысяч рублей, из них 446 тысяч — на кока-колу. За два дня ролик набрал более пяти миллионов просмотров.
Лори Фэйс
2 июля 2019, 04:43Культура
Бьюти-блогер облысела в прямом эфире, когда проводила очередной эксперимент
5400145
Обсудить 4
Общество - ВидеоОбщество
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