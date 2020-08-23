https://ria.ru/20200823/belotserkovskiy-1576203124.html

Модель объявила о разводе с миллионером Белоцерковским

Модель Полина Аскери развелась с мультимиллионером Борисом Белоцерковским. Об этом она сообщила в инстаграме. РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T16:02

2020-08-23T16:02

2020-08-23T17:02

борис белоцерковский

полина аскери

шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. </strong>Модель <a href="https://ria.ru/person_polina-askeri-/" target="_blank">Полина Аскери</a> развелась с мультимиллионером <a href="https://ria.ru/person_boris-belotserkovskiy/" target="_blank">Борисом Белоцерковским</a>. Об этом она сообщила в <a href="https://www.instagram.com/p/CEMsAs2JRhH/" target="_blank" rel="nofollow noopener">инстаграме.</a>Аскери подчеркнула, что расторжение брака произошло по обоюдному согласию."Я безмерно благодарна ему за все, что произошло за эти три с лишним года нашей семейной жизни", — написала она.Модель отметила, что хотя они с супругом разошлись мирно, развод стал для нее болезненным процессом, и попросила подписчиков отнестись к этому с пониманием.Борис Белоцерковский — российский бизнесмен, владелец крупнейшего в России вендингового оператора "Ювенко", президент Национальной ассоциации автоматизированной торговли. В 2005 году Forbes оценивал состояние Белоцерковского в 340 миллионов долларов.

https://ria.ru/20200820/razvod-1576048576.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис белоцерковский, полина аскери , шоу-бизнес