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https://ria.ru/20200823/belotserkovskiy-1576203124.html
Модель объявила о разводе с миллионером Белоцерковским
Модель Полина Аскери развелась с мультимиллионером Борисом Белоцерковским. Об этом она сообщила в инстаграме. РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T16:02
2020-08-23T17:02
борис белоцерковский
полина аскери
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. </strong>Модель <a href="https://ria.ru/person_polina-askeri-/" target="_blank">Полина Аскери</a> развелась с мультимиллионером <a href="https://ria.ru/person_boris-belotserkovskiy/" target="_blank">Борисом Белоцерковским</a>. Об этом она сообщила в <a href="https://www.instagram.com/p/CEMsAs2JRhH/" target="_blank" rel="nofollow noopener">инстаграме.</a>Аскери подчеркнула, что расторжение брака произошло по обоюдному согласию."Я безмерно благодарна ему за все, что произошло за эти три с лишним года нашей семейной жизни", — написала она.Модель отметила, что хотя они с супругом разошлись мирно, развод стал для нее болезненным процессом, и попросила подписчиков отнестись к этому с пониманием.Борис Белоцерковский — российский бизнесмен, владелец крупнейшего в России вендингового оператора "Ювенко", президент Национальной ассоциации автоматизированной торговли. В 2005 году Forbes оценивал состояние Белоцерковского в 340 миллионов долларов.
https://ria.ru/20200820/razvod-1576048576.html
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РИА Новости
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борис белоцерковский, полина аскери , шоу-бизнес

Модель объявила о разводе с миллионером Белоцерковским

16:02 23.08.2020 (обновлено: 17:02 23.08.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПредприниматель Борис Белоцерковский и актриса и модель Полина Аскери
Предприниматель Борис Белоцерковский и актриса и модель Полина Аскери
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Модель Полина Аскери развелась с мультимиллионером Борисом Белоцерковским. Об этом она сообщила в инстаграме.
Аскери подчеркнула, что расторжение брака произошло по обоюдному согласию.
"Я безмерно благодарна ему за все, что произошло за эти три с лишним года нашей семейной жизни", — написала она.
Модель отметила, что хотя они с супругом разошлись мирно, развод стал для нее болезненным процессом, и попросила подписчиков отнестись к этому с пониманием.
Борис Белоцерковский — российский бизнесмен, владелец крупнейшего в России вендингового оператора "Ювенко", президент Национальной ассоциации автоматизированной торговли. В 2005 году Forbes оценивал состояние Белоцерковского в 340 миллионов долларов.
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер Бари Алибасов
20 августа, 16:22
Названа дата начала процесса о разводе Алибасова и Федосеевой-Шукшиной
9130107733
Обсудить 7
Борис БелоцерковскийПолина АскериШоу-бизнес
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