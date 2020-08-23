https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576195065.html

СК Белоруссии опроверг причастность погибшего мужчины к протестам

Мужчина, найденный мертвым в лесу в Минске, не привлекался к ответственности за участие в акциях протеста и не был задержан, сообщили в пресс-службе СК... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T11:36

2020-08-23T11:36

2020-08-23T11:54

в мире

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

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<strong>МИНСК, 23 авг - РИА Новости.</strong> Мужчина, найденный мертвым в лесу в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, не привлекался к ответственности за участие в акциях протеста и не был задержан, сообщили в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.В субботу, 22 августа, в лесу недалеко от улицы Парниковой в Минске нашли тело 28-летнего мужчины. Он числился пропавшим без вести с 12 августа."Молодой человек не привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и не задерживался по указанному поводу", - говорится в сообщении.Помимо этого, в СК заявили, что смерть не носит криминальный характер. "Видимых телесных повреждений на теле не обнаружено", - отмечается в сообщении. По факту смерти мужчины проводится проверка.

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576188379.html

https://ria.ru/20200818/1575955816.html

Александр Невский После недели мирных протестов, я что то репрессий не заметил. А когда машинами милицию сбивали и на ОМОН с арматурой кидались, тут уж надо полагать, по рогам получили. 16

Евгений Шевелев От батькиной любви сердце не выдержало 13

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минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, минск, белоруссия