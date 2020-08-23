https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576195065.html
СК Белоруссии опроверг причастность погибшего мужчины к протестам
Мужчина, найденный мертвым в лесу в Минске, не привлекался к ответственности за участие в акциях протеста и не был задержан, сообщили в пресс-службе СК... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T11:36
2020-08-23T11:36
2020-08-23T11:54
в мире
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
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<strong>МИНСК, 23 авг - РИА Новости.</strong> Мужчина, найденный мертвым в лесу в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, не привлекался к ответственности за участие в акциях протеста и не был задержан, сообщили в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.В субботу, 22 августа, в лесу недалеко от улицы Парниковой в Минске нашли тело 28-летнего мужчины. Он числился пропавшим без вести с 12 августа."Молодой человек не привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и не задерживался по указанному поводу", - говорится в сообщении.Помимо этого, в СК заявили, что смерть не носит криминальный характер. "Видимых телесных повреждений на теле не обнаружено", - отмечается в сообщении. По факту смерти мужчины проводится проверка.
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576188379.html
https://ria.ru/20200818/1575955816.html
Александр Невский
После недели мирных протестов, я что то репрессий не заметил. А когда машинами милицию сбивали и на ОМОН с арматурой кидались, тут уж надо полагать, по рогам получили.
16
Евгений Шевелев
От батькиной любви сердце не выдержало
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8
минск
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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в мире, минск, белоруссия