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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576195065.html
СК Белоруссии опроверг причастность погибшего мужчины к протестам
Мужчина, найденный мертвым в лесу в Минске, не привлекался к ответственности за участие в акциях протеста и не был задержан, сообщили в пресс-службе СК... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T11:36
2020-08-23T11:54
в мире
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
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<strong>МИНСК, 23 авг - РИА Новости.</strong> Мужчина, найденный мертвым в лесу в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, не привлекался к ответственности за участие в акциях протеста и не был задержан, сообщили в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.В субботу, 22 августа, в лесу недалеко от улицы Парниковой в Минске нашли тело 28-летнего мужчины. Он числился пропавшим без вести с 12 августа."Молодой человек не привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и не задерживался по указанному поводу", - говорится в сообщении.Помимо этого, в СК заявили, что смерть не носит криминальный характер. "Видимых телесных повреждений на теле не обнаружено", - отмечается в сообщении. По факту смерти мужчины проводится проверка.
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576188379.html
https://ria.ru/20200818/1575955816.html
После недели мирных протестов, я что то репрессий не заметил. А когда машинами милицию сбивали и на ОМОН с арматурой кидались, тут уж надо полагать, по рогам получили.
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От батькиной любви сердце не выдержало
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минск
белоруссия
РИА Новости
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60
в мире, минск, белоруссия

СК Белоруссии опроверг причастность погибшего мужчины к протестам

11:36 23.08.2020 (обновлено: 11:54 23.08.2020)
3158
© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов возле Дома правительства на площади Независимости в Минске
Сотрудники правоохранительных органов возле Дома правительства на площади Независимости в Минске
© Sputnik
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Сотрудники правоохранительных органов возле Дома правительства на площади Независимости в Минске. Архивное фото
МИНСК, 23 авг - РИА Новости. Мужчина, найденный мертвым в лесу в Минске, не привлекался к ответственности за участие в акциях протеста и не был задержан, сообщили в пресс-службе СК Белоруссии.
В субботу, 22 августа, в лесу недалеко от улицы Парниковой в Минске нашли тело 28-летнего мужчины. Он числился пропавшим без вести с 12 августа.
Акция протеста в Минске после президентских выборов
Вчера, 01:13Протесты в Белоруссии
Пропавшего десять дней назад в Белоруссии мужчину нашли мертвым
"Молодой человек не привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и не задерживался по указанному поводу", - говорится в сообщении.
Помимо этого, в СК заявили, что смерть не носит криминальный характер. "Видимых телесных повреждений на теле не обнаружено", - отмечается в сообщении. По факту смерти мужчины проводится проверка.
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Протесты в БелоруссииВ миреМинскБелоруссия
Популярные комментарии
После недели мирных протестов, я что то репрессий не заметил. А когда машинами милицию сбивали и на ОМОН с арматурой кидались, тут уж надо полагать, по рогам получили.
23 августа, 12:41
Александр Невский
1300003
От батькиной любви сердце не выдержало
23 августа, 12:15
Евгений Шевелев
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