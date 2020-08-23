https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576188379.html

Пропавшего десять дней назад в Белоруссии мужчину нашли мертвым

Пропавший 12 августа в Белоруссии Никита Кривцов найден мертвым в Минске, сообщил поисково-спасательный отряд "Ангел" на своей странице ВК. РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T01:13

2020-08-23T01:13

2020-08-23T01:13

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 23 авг – РИА Новости.</strong> Пропавший 12 августа в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Никита Кривцов найден мертвым в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, сообщил поисково-спасательный отряд "Ангел" на своей странице <a href="https://vk.com/angel_search?w=wall-56352947_8502" target="_blank">ВК</a>.По данным поисковиков, мужчина в первой половине дня 12 августа направился из Жодино (<a href="http://ria.ru/location_Minskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Минская область</a>) на работу в деревню Королев Стан под Минском. С того времени на связь с родными и близкими не выходил, о его местоположении ничего не было известно. Некоторые местные СМИ предполагали, что он мог быть задержан в Минске во время протестных акций оппозиции, прошедших после президентских выборов в стране. Официального подтверждения этому нет."Кривцов Никита Сергеевич, 31.07.1992 года рождения, найден. Погиб. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.По данным местных СМИ, мужчина был найден повешенным. Командир отряда "Ангел" Сергей Ковган рассказал сетевому изданию млын.by, что тело было обнаружено в лесу, в черте столицы, в районе Минской кольцевой автомобильной дороги. "Сотрудники милиции сообщили об этом жене Никиты, она — нам. Известно пока только то, что на погибшем парне нет видимых телесных повреждений", - сказал он.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576144556.html

veselchaku.ne Даже детей "оранжевых (и прочих) революций" кто-то, или какие-то но пожирают... 10

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире