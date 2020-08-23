Пропавшего десять дней назад в Белоруссии мужчину нашли мертвым
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Акция протеста в Минске после президентских выборов. Архивное фото
МИНСК, 23 авг – РИА Новости. Пропавший 12 августа в Белоруссии Никита Кривцов найден мертвым в Минске, сообщил поисково-спасательный отряд "Ангел" на своей странице ВК.
По данным поисковиков, мужчина в первой половине дня 12 августа направился из Жодино (Минская область) на работу в деревню Королев Стан под Минском. С того времени на связь с родными и близкими не выходил, о его местоположении ничего не было известно. Некоторые местные СМИ предполагали, что он мог быть задержан в Минске во время протестных акций оппозиции, прошедших после президентских выборов в стране. Официального подтверждения этому нет.
"Кривцов Никита Сергеевич, 31.07.1992 года рождения, найден. Погиб. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, мужчина был найден повешенным. Командир отряда "Ангел" Сергей Ковган рассказал сетевому изданию млын.by, что тело было обнаружено в лесу, в черте столицы, в районе Минской кольцевой автомобильной дороги. "Сотрудники милиции сообщили об этом жене Никиты, она — нам. Известно пока только то, что на погибшем парне нет видимых телесных повреждений", - сказал он.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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