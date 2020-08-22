https://ria.ru/20200822/ugroza-1576121587.html
Джигурда пригрозил адвокату по делу Ефремова компроматом
Никита Джигурда прокомментировал решение Михаила Ефремова о смене защитника, пригрозив адвокату потерпевших по делу о смертельном ДТП Александру Добровинскому. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T09:06
2020-08-22T09:06
2020-08-22T12:10
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/148361/98/1483619806_0:210:2893:1837_1400x0_80_0_0_0fb1b9fd6e40af3a4a073fdc6aa09c3b.jpg
<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Nikita_Dzhigurda/" target="_blank" data-auto="true">Никита Джигурда</a> прокомментировал решение <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> о смене защитника, пригрозив адвокату потерпевших по делу о смертельном ДТП <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александру Добровинскому</a>.Он отметил, что считает <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a> "великим адвокатом". Тем не менее, Джигурда назвал правильным решение Ефремова отказаться от его услуг.Ранее актер заявил в Пресненском суде <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, что отказывается от услуг своих нынешних адвокатов, Пашаева и Елизаветы Шаргородской, и наймет "других посильнее"Михаил Ефремов 8 июня за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Через несколько часов от полученных травм он скончался в больнице.Экспертиза установила, что в момент аварии актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд поместил его под домашний арест, ему грозит от 5 до 12 лет колонии.
https://ria.ru/20200822/efremov-1576119931.html
https://ria.ru/20200821/efremov-1576098606.html
Арсений Новиков
В это дело начинает втягиваться всё больше сумасшедших..........)))))))
36
11
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/148361/98/1483619806_82:0:2813:2048_1400x0_80_0_0_e51ae848226e7a629bc36dd843da2473.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия