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https://ria.ru/20200822/ugroza-1576121587.html
Джигурда пригрозил адвокату по делу Ефремова компроматом
Никита Джигурда прокомментировал решение Михаила Ефремова о смене защитника, пригрозив адвокату потерпевших по делу о смертельном ДТП Александру Добровинскому. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T09:06
2020-08-22T12:10
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Nikita_Dzhigurda/" target="_blank" data-auto="true">Никита Джигурда</a> прокомментировал решение <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> о смене защитника, пригрозив адвокату потерпевших по делу о смертельном ДТП <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александру Добровинскому</a>.Он отметил, что считает <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a> "великим адвокатом". Тем не менее, Джигурда назвал правильным решение Ефремова отказаться от его услуг.Ранее актер заявил в Пресненском суде <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, что отказывается от услуг своих нынешних адвокатов, Пашаева и Елизаветы Шаргородской, и наймет "других посильнее"Михаил Ефремов 8 июня за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Через несколько часов от полученных травм он скончался в больнице.Экспертиза установила, что в момент аварии актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд поместил его под домашний арест, ему грозит от 5 до 12 лет колонии.
https://ria.ru/20200822/efremov-1576119931.html
https://ria.ru/20200821/efremov-1576098606.html
В это дело начинает втягиваться всё больше сумасшедших..........)))))))
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РИА Новости
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия

Джигурда пригрозил адвокату по делу Ефремова компроматом

09:06 22.08.2020 (обновлено: 12:10 22.08.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАктер Никита Джигурда
Актер Никита Джигурда
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Никита Джигурда прокомментировал решение Михаила Ефремова о смене защитника, пригрозив адвокату потерпевших по делу о смертельном ДТП Александру Добровинскому.
"Будет другой адвокат, над которым Александр Добровинский не будет смеяться. А Добровинского от меня ждет большой сюрприз по поводу его дипломов. Ранее никто этими вопросами не задавался, а я задался. Я знаю гораздо больше", - цитирует шоумена teleprogramma.pro.
Он отметил, что считает Эльмана Пашаева "великим адвокатом". Тем не менее, Джигурда назвал правильным решение Ефремова отказаться от его услуг.
"Это законный ход, когда идет беспредел. Я убежден в победе", - заключил он.
Анна Мария Ефремова
06:21
Дочь Ефремова прокомментировала отказ отца от услуг Пашаева
Ранее актер заявил в Пресненском суде Москвы, что отказывается от услуг своих нынешних адвокатов, Пашаева и Елизаветы Шаргородской, и наймет "других посильнее"
Михаил Ефремов 8 июня за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Через несколько часов от полученных травм он скончался в больнице.
Экспертиза установила, что в момент аварии актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд поместил его под домашний арест, ему грозит от 5 до 12 лет колонии.
Фото с места ДТП с участием автомобиля Михаила Ефремова в 2019 году, опубликованное РЕН ТВ
Вчера, 15:30
Опубликовано фото еще одного ДТП с участием Ефремова
523301999
Обсудить 11
Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
В это дело начинает втягиваться всё больше сумасшедших..........)))))))
22 августа, 09:41
Арсений Новиков
2880000
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