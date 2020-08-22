https://ria.ru/20200822/ugroza-1576121587.html

Джигурда пригрозил адвокату по делу Ефремова компроматом

Никита Джигурда прокомментировал решение Михаила Ефремова о смене защитника, пригрозив адвокату потерпевших по делу о смертельном ДТП Александру Добровинскому. РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T09:06

2020-08-22T09:06

2020-08-22T12:10

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

александр добровинский

михаил ефремов

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/148361/98/1483619806_0:210:2893:1837_1400x0_80_0_0_0fb1b9fd6e40af3a4a073fdc6aa09c3b.jpg

<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Nikita_Dzhigurda/" target="_blank" data-auto="true">Никита Джигурда</a> прокомментировал решение <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> о смене защитника, пригрозив адвокату потерпевших по делу о смертельном ДТП <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александру Добровинскому</a>.Он отметил, что считает <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a> "великим адвокатом". Тем не менее, Джигурда назвал правильным решение Ефремова отказаться от его услуг.Ранее актер заявил в Пресненском суде <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, что отказывается от услуг своих нынешних адвокатов, Пашаева и Елизаветы Шаргородской, и наймет "других посильнее"Михаил Ефремов 8 июня за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Через несколько часов от полученных травм он скончался в больнице.Экспертиза установила, что в момент аварии актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд поместил его под домашний арест, ему грозит от 5 до 12 лет колонии.

https://ria.ru/20200822/efremov-1576119931.html

https://ria.ru/20200821/efremov-1576098606.html

Арсений Новиков В это дело начинает втягиваться всё больше сумасшедших..........))))))) 36

11

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия