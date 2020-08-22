https://ria.ru/20200822/koronavirus-1576118073.html

Венесуэла хочет участвовать в производстве российской вакцины от COVID-19

Венесуэла предложила России, Китаю и Кубе участвовать в производстве их вакцин от коронавируса, а отдельно России - еще и в ее испытании, следует из заявлений... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T01:30

2020-08-22T01:30

2020-08-22T01:47

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

россия

венесуэла

в мире

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<strong>БУЭНОС-АЙРЕС, 22 авг – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэла</a> предложила <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a>, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаю</a> и <a href="http://ria.ru/location_Cuba/" target="_blank" data-auto="true">Кубе</a> участвовать в производстве их вакцин от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, а отдельно России - еще и в ее испытании, следует из заявлений властей латиноамериканской страны."Мы уже связались и предложили свою готовность в исследованиях и предоставлении своей платформы по производству вакцины… Китаю и России и сейчас говорим с Кубой", - сказала вице-президент страны <a href="http://ria.ru/person_Delsi_Rodriges_2/" target="_blank" data-auto="true">Делси Родригес</a> во время заседания президентской комиссией по борьбе с коронавирусом.В свою очередь, министр здравоохранения Карлос Альварадо отметил, что наиболее значимыми вакцинами на третьей фазе в настоящее время являются вакцины Китая, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> и России.Также он добавил, что стороны договорились изучить возможность совместного производства вакцины и передачу технологий.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, венесуэла, в мире