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Венесуэла хочет участвовать в производстве российской вакцины от COVID-19
Венесуэла предложила России, Китаю и Кубе участвовать в производстве их вакцин от коронавируса, а отдельно России - еще и в ее испытании, следует из заявлений... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T01:30
2020-08-22T01:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
венесуэла
в мире
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<strong>БУЭНОС-АЙРЕС, 22 авг – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэла</a> предложила <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a>, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаю</a> и <a href="http://ria.ru/location_Cuba/" target="_blank" data-auto="true">Кубе</a> участвовать в производстве их вакцин от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, а отдельно России - еще и в ее испытании, следует из заявлений властей латиноамериканской страны."Мы уже связались и предложили свою готовность в исследованиях и предоставлении своей платформы по производству вакцины… Китаю и России и сейчас говорим с Кубой", - сказала вице-президент страны <a href="http://ria.ru/person_Delsi_Rodriges_2/" target="_blank" data-auto="true">Делси Родригес</a> во время заседания президентской комиссией по борьбе с коронавирусом.В свою очередь, министр здравоохранения Карлос Альварадо отметил, что наиболее значимыми вакцинами на третьей фазе в настоящее время являются вакцины Китая, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> и России.Также он добавил, что стороны договорились изучить возможность совместного производства вакцины и передачу технологий.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, россия, венесуэла, в мире

Венесуэла хочет участвовать в производстве российской вакцины от COVID-19

01:30 22.08.2020 (обновлено: 01:47 22.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус
Лаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Лаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 22 авг – РИА Новости. Венесуэла предложила России, Китаю и Кубе участвовать в производстве их вакцин от коронавируса, а отдельно России - еще и в ее испытании, следует из заявлений властей латиноамериканской страны.
"Мы уже связались и предложили свою готовность в исследованиях и предоставлении своей платформы по производству вакцины… Китаю и России и сейчас говорим с Кубой", - сказала вице-президент страны Делси Родригес во время заседания президентской комиссией по борьбе с коронавирусом.
В свою очередь, министр здравоохранения Карлос Альварадо отметил, что наиболее значимыми вакцинами на третьей фазе в настоящее время являются вакцины Китая, США, Великобритании и России.
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"С большинством из них мы в контакте. Что касается России, мы обсуждали с Минздравом РФ сделать альянс по вакцине… Мы предложили участвовать в третьей фазе этого проекта, Венесуэла предложит 500 человек для исследований", - сказал он.
Также он добавил, что стороны договорились изучить возможность совместного производства вакцины и передачу технологий.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияВенесуэлаВ мире
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