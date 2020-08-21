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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200821/mosoblarkhitektura-1576096809.html
Свыше 300 проектов рассмотрено Мособлархитектурой в 2020 году
Более 300 проектов было рассмотрено рабочей группой архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области с начала 2020 года, говорится в... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T15:17
2020-08-21T15:17
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 21 авг – РИА Новости</strong>. Более 300 проектов было рассмотрено рабочей группой архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области с начала 2020 года, говорится в сообщении ведомства."В соответствии с постановлением губернатора Московской области <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev" target="_blank">Андрея Воробьева</a> с марта 2020 года процесс рассмотрения экспертами рабочей группы архитектурно-художественных решений целиком перешел в онлайн формат. Рассмотрено свыше 300 проектов, а сам процесс происходит дистанционно, проектные организации получают консультации в доступных режимах аудио- и видеосвязи", - говорится в сообщении.За первое полугодие согласовано более двух миллионов квадратных метров для объектов капитального строительства жилого, общественного и производственного назначения. Для реализации данных проектов предусмотрено формирование порядка 55 тысяч квадратных метров детских, спортивных и хозяйственных площадок, более 70 тысяч квадратных метров общественных пространств и более 23 тысяч парковочных мес
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московская область (подмосковье)
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Свыше 300 проектов рассмотрено Мособлархитектурой в 2020 году

15:17 21.08.2020
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© Фото : Портал Правительства Московской областиБолее трехсот проектов рассмотрено Рабочей группой Архкомиссии с начала года
Более трехсот проектов рассмотрено Рабочей группой Архкомиссии с начала года
© Фото : Портал Правительства Московской области
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Более 300 проектов было рассмотрено рабочей группой архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области с начала 2020 года, говорится в сообщении ведомства.
"В соответствии с постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева с марта 2020 года процесс рассмотрения экспертами рабочей группы архитектурно-художественных решений целиком перешел в онлайн формат. Рассмотрено свыше 300 проектов, а сам процесс происходит дистанционно, проектные организации получают консультации в доступных режимах аудио- и видеосвязи", - говорится в сообщении.
За первое полугодие согласовано более двух миллионов квадратных метров для объектов капитального строительства жилого, общественного и производственного назначения. Для реализации данных проектов предусмотрено формирование порядка 55 тысяч квадратных метров детских, спортивных и хозяйственных площадок, более 70 тысяч квадратных метров общественных пространств и более 23 тысяч парковочных мес
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
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