https://ria.ru/20200821/mosoblarkhitektura-1576096809.html

Свыше 300 проектов рассмотрено Мособлархитектурой в 2020 году

Более 300 проектов было рассмотрено рабочей группой архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области с начала 2020 года, говорится в... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T15:17

2020-08-21T15:17

2020-08-21T15:17

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576097826_0:76:820:537_1400x0_80_0_0_218eb3e7f2538193f852962796fea535.jpg

<strong>МОСКВА, 21 авг – РИА Новости</strong>. Более 300 проектов было рассмотрено рабочей группой архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области с начала 2020 года, говорится в сообщении ведомства."В соответствии с постановлением губернатора Московской области <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev" target="_blank">Андрея Воробьева</a> с марта 2020 года процесс рассмотрения экспертами рабочей группы архитектурно-художественных решений целиком перешел в онлайн формат. Рассмотрено свыше 300 проектов, а сам процесс происходит дистанционно, проектные организации получают консультации в доступных режимах аудио- и видеосвязи", - говорится в сообщении.За первое полугодие согласовано более двух миллионов квадратных метров для объектов капитального строительства жилого, общественного и производственного назначения. Для реализации данных проектов предусмотрено формирование порядка 55 тысяч квадратных метров детских, спортивных и хозяйственных площадок, более 70 тысяч квадратных метров общественных пространств и более 23 тысяч парковочных мес

https://ria.ru/20200821/podmoskove-1576085774.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье)