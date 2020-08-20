https://ria.ru/20200820/samoizolyatsiya-1576048156.html

В Подмосковье с 24 августа отменят самоизоляцию для людей старше 65 лет

С 24 августа в Подмосковье снимается режим самоизоляции для людей старше 65 лет, соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T16:14

2020-08-20T16:14

2020-08-20T16:23

андрей воробьев

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московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> С 24 августа в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> снимается режим самоизоляции для людей старше 65 лет, соответствующее постановление подписал губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a>."Губернатор Андрей Воробьев подписал постановление, отменяющее в Подмосковье ряд действующих ограничений. Снимается режим самоизоляции с людей 65 плюс и хронических больных с 24 августа 2020 года. Работа вузов и образовательных организаций профессионального образования осуществляется с соблюдением методических рекомендаций главного санитарного врача РФ", - сообщается в Telegram-канале губернатора "Воробьев LIVE".Соответствующее постановление также опубликовано на сайте правительства Московской области. В нем, в частности, отменяется пункт предыдущего постановления от 12 марта текущего года, согласно которому жители региона в возрасте старше 65 лет, а также имеющие ряд заболеваний, обязаны соблюдать самоизоляцию.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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