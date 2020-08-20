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В Подмосковье с 24 августа отменят самоизоляцию для людей старше 65 лет
С 24 августа в Подмосковье снимается режим самоизоляции для людей старше 65 лет, соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T16:14
2020-08-20T16:23
андрей воробьев
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> С 24 августа в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> снимается режим самоизоляции для людей старше 65 лет, соответствующее постановление подписал губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a>."Губернатор Андрей Воробьев подписал постановление, отменяющее в Подмосковье ряд действующих ограничений. Снимается режим самоизоляции с людей 65 плюс и хронических больных с 24 августа 2020 года. Работа вузов и образовательных организаций профессионального образования осуществляется с соблюдением методических рекомендаций главного санитарного врача РФ", - сообщается в Telegram-канале губернатора "Воробьев LIVE".Соответствующее постановление также опубликовано на сайте правительства Московской области. В нем, в частности, отменяется пункт предыдущего постановления от 12 марта текущего года, согласно которому жители региона в возрасте старше 65 лет, а также имеющие ряд заболеваний, обязаны соблюдать самоизоляцию.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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андрей воробьев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье с 24 августа отменят самоизоляцию для людей старше 65 лет

16:14 20.08.2020 (обновлено: 16:23 20.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖительница Москвы выгуливает собаку на улице Крупской
Жительница Москвы выгуливает собаку на улице Крупской
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. С 24 августа в Подмосковье снимается режим самоизоляции для людей старше 65 лет, соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.
"Губернатор Андрей Воробьев подписал постановление, отменяющее в Подмосковье ряд действующих ограничений. Снимается режим самоизоляции с людей 65 плюс и хронических больных с 24 августа 2020 года. Работа вузов и образовательных организаций профессионального образования осуществляется с соблюдением методических рекомендаций главного санитарного врача РФ", - сообщается в Telegram-канале губернатора "Воробьев LIVE".
Соответствующее постановление также опубликовано на сайте правительства Московской области. В нем, в частности, отменяется пункт предыдущего постановления от 12 марта текущего года, согласно которому жители региона в возрасте старше 65 лет, а также имеющие ряд заболеваний, обязаны соблюдать самоизоляцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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