https://ria.ru/20200820/pokazaniya-1576048364.html

Суд отказался приобщить к делу Ефремова показания секретного свидетеля

Судья Пресненского суда Елена Абрамова отказалась приобщить письменные показания свидетеля защиты Александра Кобца, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T16:17

2020-08-20T16:17

2020-08-21T02:18

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Судья Пресненского суда <a href="http://ria.ru/person_Elena_Abramova/" target="_blank" data-auto="true">Елена Абрамова</a> отказалась приобщить письменные показания свидетеля защиты Александра Кобца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Отказать в удовлетворении ходатайства о приобщении письменных показаний и вызвать для допроса свидетеля Александра Кобца", - огласила судья.Мужчина рассказал, что живет в <a href="http://ria.ru/location_Ivanovo/" target="_blank" data-auto="true">Иваново</a> и приезжал в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> с другом погулять. По его словам, после ДТП он подошел к водительскому сидению, там был "молодой человек" в серой футболке и темной "болоневой жилетке". На вопрос, нужна ли помощь, водитель ответил нецензурно, сказал <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Kobec/" target="_blank" data-auto="true">Кобец</a>.Ранее он заявил, что один глаз видит минус три, а на второй (правый) он слепой.Изначально свидетель сообщил суду, что про Ефремова ему сказал друг, позже он запутался в собственных показаниях и пояснил, что сам лично видел его на пассажирском сиденье, а его "волосы (были растрепаны) в разные (стороны), как у <a href="http://ria.ru/person_Alla_Pugacheva/" target="_blank" data-auto="true">Пугачевой</a>".Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.

https://ria.ru/20200820/svidetel-1576067321.html

https://ria.ru/20200820/efremov-1576062386.html

Иван Петрофф Теперь жди уголовного дела. За дачу заведомо-ложных показаний. 13

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия