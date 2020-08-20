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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200820/iznasilovanie-1576047545.html
СК Белоруссии проверит информацию об изнасилованиях в ИВС
Следственный комитет Белоруссии заявил, что проверяет информацию об изнасилованиях женщин в местах временного содержания. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T16:05
2020-08-20T16:05
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
гродно
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Следственный комитет <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> заявил, что проверяет информацию об изнасилованиях женщин в местах временного содержания."Следственным комитетом проверяется информация из интернет-ресурсов об изнасиловании женщин в местах временного содержания. На различных сайтах в сети Интернет появилась информация о том, что в больницах <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a> находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи", - говорится в сообщении СК в Telegram-канале.В СК обратили внимание, что сведения о гражданах, пострадавших при массовых беспорядках и в результате задержаний, оперативно передаются медработниками в территориальные следственные подразделения."В настоящее время зарегистрированных сообщений либо заявлений по указанным в СМИ обстоятельствам в следственных подразделениях не имеется. Кроме того, от граждан, опрошенных в связи с событиями 9-12 августа, подобной информации получено не было, ни в одном из предоставленных медицинскими учреждениями документов такая информация также не содержится", - добавили в Следственном комитете.По информации СК, в случаях поступления заявлений граждан по данным фактам Следственным комитетом будет дана правовая оценка.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200817/1575877541.html
https://ria.ru/20200820/1575986661.html
Это показывает КАКИМ именно является режим Лукашенко в стране. Люди для него мусор.
42
Всё это фейки, чтоб разозлить стад.. ой толпу, методичка старая.
33
гродно
белоруссия
РИА Новости
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светлана тихановская, александр лукашенко, гродно, белоруссия, в мире

СК Белоруссии проверит информацию об изнасилованиях в ИВС

16:05 20.08.2020
14794
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВолонтеры пытаются остановить колонну протестующих, направляющихся к изолятору на улице Окрестина в Минске
Волонтеры пытаются остановить колонну протестующих, направляющихся к изолятору на улице Окрестина в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 20 авг - РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии заявил, что проверяет информацию об изнасилованиях женщин в местах временного содержания.
"Следственным комитетом проверяется информация из интернет-ресурсов об изнасиловании женщин в местах временного содержания. На различных сайтах в сети Интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи", - говорится в сообщении СК в Telegram-канале.
В СК обратили внимание, что сведения о гражданах, пострадавших при массовых беспорядках и в результате задержаний, оперативно передаются медработниками в территориальные следственные подразделения.
"В настоящее время зарегистрированных сообщений либо заявлений по указанным в СМИ обстоятельствам в следственных подразделениях не имеется. Кроме того, от граждан, опрошенных в связи с событиями 9-12 августа, подобной информации получено не было, ни в одном из предоставленных медицинскими учреждениями документов такая информация также не содержится", - добавили в Следственном комитете.
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По информации СК, в случаях поступления заявлений граждан по данным фактам Следственным комитетом будет дана правовая оценка.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоГродноБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Это показывает КАКИМ именно является режим Лукашенко в стране. Люди для него мусор.
20 августа, 16:30
ИПИван Петрофф
16110123
Всё это фейки, чтоб разозлить стад.. ой толпу, методичка старая.
20 августа, 16:49
Владимир Нашествие
2120019
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