https://ria.ru/20200819/1575998577.html

Польшу не беспокоит военная активность Белоруссии у границ

Варшаву не беспокоит военная активность Белоруссии у ее границ, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после завершения чрезвычайного саммита ЕС,... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T17:40

2020-08-19T17:40

2020-08-19T17:40

протесты в белоруссии

польша

белоруссия

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https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1575998577.jpg?1597848018

<strong>ВАРШАВА, 19 авг – РИА Новости.</strong> Варшаву не беспокоит военная активность <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> у ее границ, заявил премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> <a href="http://ria.ru/person_Mateush_Moraveckijj/" target="_blank" data-auto="true">Матеуш Моравецкий</a> после завершения чрезвычайного саммита ЕС, который прошел в среду в формате видеоконференции.Ранее президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что военное командование страны развернуло боевые подразделения армии на западных границах республики и привело их в полную боевую готовность.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575998273.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, белоруссия