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Бирюков: новые спортплощадки появятся в парке Северного речного вокзала
Четыре новые спортивные зоны появятся в парке Северного речного вокзала в рамках благоустройства, там появятся площадки для воркаута, стритбола, настольного... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T17:56
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
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петр бирюков

Бирюков: новые спортплощадки появятся в парке Северного речного вокзала

17:01 18.08.2020 (обновлено: 17:56 18.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений БиятовЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Четыре новые спортивные зоны появятся в парке Северного речного вокзала в рамках благоустройства, там появятся площадки для воркаута, стритбола, настольного тенниса, хоккея и шахмат, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"При разработке плана по реконструкции территории особое внимание уделялось созданию условий для активного отдыха, поэтому в парке откроются четыре новые спортивные зоны. В северной части будет располагаться комплекс из площадок для воркаута, стритбола, настольного тенниса и шахмат, а в южной части - площадки для напольных игр в шахматы и настольного тенниса, каток с хоккейной коробкой", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что еще при создании парка в 30-е годы планировалось сделать спортивную площадку в северной части, но тогда эта идея так и не была реализована.
"Новый каток с искусственным льдом появится в южной части парка, его площадь составит более 1150 квадратных метров. Площадка предназначена для проведения как районных турниров по хоккею, так и городских, например, там планируют организовывать детский хоккейный турнир "Золотая шайба". Хоккейная коробка будет оснащена боксами для игроков и судей, а на трибунах смогут разместиться до 100 зрителей", - рассказал Бирюков.
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Он добавил, что в период с ноября по апрель на катке будут проходить тренировки и соревнования, в свободное время там смогут покататься на коньках все желающие. В период с мая по октябрь его планируется использовать как площадку для игры в волейбол.
Для удобства посетителей рядом с катком обустроят многофункциональный павильон площадью более 300 "квадратов", в котором будут располагаться раздевалки, прокат спортивного инвентаря, комната охраны, помещение для персонала, туалеты и медпункт.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что общая площадь благоустройства парка Северного речного вокзала составляет 49 гектаров.
"Запланировано обустройство 19 километров дорожно-тропиночной сети, установка 26 павильонов, более 800 современных энергоэффективных опор освещения и свыше 200 камер видеонаблюдения, в парке появятся галерея с мини-кафе, киоски, торговые павильоны и ресторан, зона отдыха с тремя бассейнами с подогревом", - сообщил Бирюков.
Он отметил, что в настоящее время завершается воссоздание двух исторических фонтанов и устройство нового, ведется реставрация ограждения, памятников, балюстрады, пяти павильонов причальной части и декоративных элементов парковой архитектуры.
Заместитель мэра отметил, что в обновленном парке Северного речного вокзала будет высажено 7 тысяч деревьев, более 3 тысяч кустарников, свыше 5 тысяч квадратных метров ярких цветников и 22 гектара газона.
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