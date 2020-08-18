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Забайкальский край
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Осипов: расширение режима СПВ позволит создать новые рабочие места
Расширение режима Свободного порта Владивосток на все регионы Дальнего Востока позволит создать в Забайкалье новые рабочие места с достойной зарплатой,... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T11:21
забайкальский край
александр осипов
дальний восток
александр козлов (глава минвостокразвития)
владивосток
благовещенск
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александр осипов, дальний восток, александр козлов (глава минвостокразвития), владивосток, благовещенск

Осипов: расширение режима СПВ позволит создать новые рабочие места

11:21 18.08.2020
18
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкГубернатор Забайкальского края Александр Осипов
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Расширение режима Свободного порта Владивосток на все регионы Дальнего Востока позволит создать в Забайкалье новые рабочие места с достойной зарплатой, рассказал журналистам губернатор Александр Осипов.
Глава Минвостокразвития Александр Козлов ранее на заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока в Благовещенске заявил, что льготы и преференции для инвесторов Свободного порта Владивосток (СПВ) могут быть распространены на весь дальневосточный макрорегион.
Как сообщает пресс-служба губернатора Забайкалья, Осипов также на заседании предложил распространить действие СПВ на все территории ДФО.
"Нас больше всего интересует насколько качественная у людей занятость, есть ли работа, какой размер заработной платы. Поэтому моя инициатива нацелена на то, чтобы на территории нашего края, других регионов ДФО создавались рабочие места, была достойная заработная плата. Я попросил, чтобы режим СПВ распространялся более широко. Там, где он действует с 2015 года, идет ускоренный рост зарплат, много создаётся новых предприятий, более 200 миллиардов инвестиций привлечено, работает порядка 200 новых предприятий. Мы хотели бы, чтобы эти льготы на Забайкалье распространялись", — сказал Осипов.
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Свободный порт - зона, пользующаяся особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования. Сейчас режим Свободного порта распространяется только на 22 муниципальных образования в пяти регионах Дальнего Востока.
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Забайкальский крайАлександр ОсиповДальний ВостокАлександр Козлов (глава Минвостокразвития)ВладивостокБлаговещенск
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