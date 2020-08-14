Депутатом Госдумы с самым низким доходом стал Игорь Моляков

Согласно данным, в индивидуальном пользовании Молякова имеется земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, жилой дом, квартира и два автомобиля - Nissan Maxima и "ВАЗ 2109".

Супруга Молякова в 2019 году заработала чуть более 100 тысяч рублей. В ее безвозмездном пользовании имеются земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства и жилой дом.