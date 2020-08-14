Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200814/1575807295.html
Депутатом Госдумы с самым низким доходом стал Игорь Моляков
2020-08-14T21:50
россия
справедливая россия
госдума рф
общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575808947_0:0:1600:900_1400x0_80_0_0_6ad216e1272f353b9f3787f4bdfaf8dd.jpg
https://ria.ru/20200814/1575804035.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575808947_0:0:1600:900_1400x0_80_0_0_6ad216e1272f353b9f3787f4bdfaf8dd.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575808947_331:0:1531:900_1400x0_80_0_0_c49cadba447e021162de7d7825e8fc8c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575808947_481:0:1381:900_1400x0_80_0_0_a77662296771cdf3c22d7ddda2d1e01e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, справедливая россия, госдума рф, общество, экономика

Депутатом Госдумы с самым низким доходом стал Игорь Моляков

20:47 14.08.2020 (обновлено: 21:50 14.08.2020)
929
© сайт партии "Справедливая Россия"Депутат Госдумы Игорь Моляков
Депутат Госдумы Игорь Моляков
© сайт партии "Справедливая Россия"
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Самый маленький доход среди депутатов Госдумы по итогам 2019 года указал представитель "Справедливой России" Игорь Моляков - 1,35 миллиона рублей, следует из данных, опубликованных на официальном сайте нижней палаты парламента.
Моляков получил мандат депутата ГД в феврале этого года, когда его коллега Олег Николаев был назначен врио главы Чувашии.
Согласно данным, в индивидуальном пользовании Молякова имеется земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, жилой дом, квартира и два автомобиля - Nissan Maxima и "ВАЗ 2109".
Супруга Молякова в 2019 году заработала чуть более 100 тысяч рублей. В ее безвозмездном пользовании имеются земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства и жилой дом.
Григорий Аникеев
Вчера, 19:21
Григорий Аникеев стал самым богатым депутатом Госдумы
23146314
Обсудить 2
РоссияСправедливая РоссияГосдума РФОбществоЭкономика
Рекомендуем
Григорий Аникеев
Григорий Аникеев стал самым богатым депутатом Госдумы
Дональд Трамп в медицинской маске
Трамп прокомментировал создание в России вакцины от коронавируса
Заседание Совета Федерации РФ
Пять сенаторов задекларировали зарубежную недвижимость
Флаг на здании Центрального банка РФ
Стало известно, кто больше всех заработал в Центробанке
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Друг Легкоступовой рассказал, почему она вернулась в Россию
Президент Дональд Трамп
"Приходится туго": Трамп рассказал о болезни брата
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
К музучилищу в Симферополе несут цветы и фото Легкоступовой
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на заседании правительства РФ
Рогозин увеличил доход в полтора раза в 2019 году
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Найдено неожиданное объяснение наркотикам в крови Ефремова
Мессенджер Telegram на экране телефона
В Telegram появилась новая функция
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров во время брифинга
Глава ФНС отчитался о доходах за 2019 год
Сотрудники правоохранительных органов у Дома правительства в Минске
Главы МИД ЕС согласились ввести санкции против Белоруссии
Сенатор от Камчатки Валерий Пономарев
Самым богатым членом Совфеда стал Пономарев
Кабина пилотов самолета
Поза пилота самолета вызвала споры в Сети
Призывники перед отправкой на службу в Президентский полк в музее сборного пункта Краснодарского края
Призывникам сократят выходное пособие при увольнении в два раза
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:18Врач объяснил, как снизить вред от сидячей работы
04:10В МЧС дали рекомендации по вождению автомобиля в сильный дождь
04:04Пашаев прокомментировал документ с признанием Ефремовым вины в ДТП
03:59Постпред РФ заявил о провале попытки США продлить эмбарго против Ирана
03:45Украинского священника выгнали из автобуса за слова о "российской попсе"
03:26Трамп издал новый указ, ограничивающий работу TikTok в США
03:24Небензя объяснил, почему РФ проголосовала против резолюции США по Ирану
03:20Эксперт рассказал, как обнаружить скрытую камеру дома, в отеле или офисе
03:17Постпред Ирана заявил, что США оказались в изоляции в Совбезе ООН
03:11Эксперты рассказали, как не лишиться денег из-за "подарочных бонусов"
03:11Названы самые эффективные способы замедлить старение мозга
03:09Источник: запуск спутника "Глонасс" нового поколения с Плесецка отложили
03:04В Минпросвещения рассказали, в каких случаях детей могут изъять из семьи
02:18Эксперт рассказал, как уменьшить вред от Wi-Fi в обычной квартире
02:17Алексей Учитель: остается гадать, что бы Цой написал в наши дни
02:05Сахар в детском питании признали опасным для взрослых
02:03Елена Малышева застряла в США
01:53Пентагон объяснил создание рабочей группы по изучению НЛО
01:35Джигурда высмеял слова Пригожина о трате двух миллионов рублей в месяц
01:32США одобрили продажи F-16 на $62 миллиарда
Лента новостейМолния