Депутатом Госдумы с самым низким доходом стал Игорь Моляков

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Самый маленький доход среди депутатов Госдумы по итогам 2019 года указал представитель "Справедливой России" Игорь Моляков - 1,35 миллиона рублей, следует из данных, опубликованных на официальном сайте нижней палаты парламента.
Моляков получил мандат депутата ГД в феврале этого года, когда его коллега Олег Николаев был назначен врио главы Чувашии.
Согласно данным, в индивидуальном пользовании Молякова имеется земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, жилой дом, квартира и два автомобиля - Nissan Maxima и "ВАЗ 2109".
Супруга Молякова в 2019 году заработала чуть более 100 тысяч рублей. В ее безвозмездном пользовании имеются земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства и жилой дом.