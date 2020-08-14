В ЛНР обвинили Киев в размещении бронетехники в жилых районах Донбасса

Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта. С 9 августа представительство ЛНР в СЦКК не фиксирует обстрелов со стороны украинских силовиков.
"Наша разведка продолжает выявлять наличие вооружения и военной техники ВСУ в жилых районах и на объектах гражданской инфраструктуры в населенных пунктах, подконтрольных Украине", - заявил Лещенко.
По его словам, за минувшую неделю выявлена бронетехника украинских силовиков в районе подконтрольных Киеву Новозвановки, Новотошковского, Орехово, а также гаубицы 2С1 "Гвоздика" на окраине Лоскутовки.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
13 августа, 14:05Кравчук допустил перенос площадки для переговоров по Донбассу