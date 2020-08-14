Лучшие фото недели: йога на воде, коровы на крыше и лихая мойщица окон

Отдыхающие на прудах Хампстед-Хит в Лондоне.
Девушка с плакатом "Живе Беларусь!" у посольства республики в Москве.
Девушка с плакатом "Живе Беларусь!" у посольства республики в Москве.
Участники международного фестиваля "Фонтанка-SUP" в Санкт-Петербурге.
Участники международного фестиваля "Фонтанка-SUP" в Санкт-Петербурге.
Палестинец прощается с родственником на КПП Рафиах в секторе Газа.
Ливанские волонтеры в разрушенном районе Геммайзе после мощного взрыва в Бейруте.
Ливанские волонтеры в разрушенном районе Геммайзе после мощного взрыва в Бейруте.
Коровы, застрявшие на крыше после сильного наводнения в Южной Корее.
Белорусские силовики во время акции протеста в Минске.
Белорусские силовики во время акции протеста в Минске.
На месте жесткой посадки самолета авиакомпании Air India Express в Международном аэропорту Каликут.
На месте жесткой посадки самолета авиакомпании Air India Express в Международном аэропорту Каликут.
Участник столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте.
Участник столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте.
Человек в соломенной шляпе собирает кувшинки на Днепре.
Человек в соломенной шляпе собирает кувшинки на Днепре.
Извержение вулкана Синабунг в Индонезии.
Занятие по йоге на SUP-бордах в акватории Енисея в Красноярском крае.
Занятие по йоге на SUP-бордах в акватории Енисея в Красноярском крае.
Фестиваль красок Холи в Киеве.
Фестиваль красок Холи в Киеве.
Чайка с медицинской маской в клюве в порту Дувра.
Метеорный поток Персеиды в небе над Краснодарским краем.
Метеорный поток Персеиды в небе над Краснодарским краем.
Ультраортодоксальные евреи отдыхают в парке в Тель-Авиве.
Ультраортодоксальные евреи отдыхают в парке в Тель-Авиве.
Смайлик, вырезанный в цветке подсолнуха, на поле в Великобритании.
Победительница конкурса красоты и сексуальности Miss Maxim 2020 Октябрина Максимова и участницы финала.
Победительница конкурса красоты и сексуальности Miss Maxim 2020 Октябрина Максимова и участницы финала.
Судно, севшее на мель и вызвавшее утечку нефти на Маврикии.
Судно, севшее на мель и вызвавшее утечку нефти на Маврикии.
Демонстрация защитных костюмов на форуме "Здоровье нации — основа процветания России" в Москве.
Демонстрация защитных костюмов на форуме "Здоровье нации — основа процветания России" в Москве.
Мойщица окон, 22-летняя Ноа Толедо, позирует за окном высотки в Тель-Авиве.
Тушение лесных пожаров в Калифорнии.
Тушение лесных пожаров в Калифорнии.
Кошки породы сфинкс в Ессентуках.
Женщина сидит на куче сена, которую везет трактор, в деревне Сера в Ярославской области.
Женщина сидит на куче сена, которую везет трактор, в деревне Сера в Ярославской области.
Сторонники бывшего президента Боливии Эво Моралеса на акции протеста в Эль-Альто.
Сторонники бывшего президента Боливии Эво Моралеса на акции протеста в Эль-Альто.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стреляет из лука во время посещения летнего лагеря в Лондоне.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стреляет из лука во время посещения летнего лагеря в Лондоне.
Студенты с защитными щитками маршируют в преддверии Дня независимости в Индонезии.
Студенты с защитными щитками маршируют в преддверии Дня независимости в Индонезии.
Девочки перебегают дорогу во время сильного дождя в Москве.
Девочки перебегают дорогу во время сильного дождя в Москве.