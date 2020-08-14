Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200814/1575751051.html
Лучшие фото недели: йога на воде, коровы на крыше и лихая мойщица окон
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T11:05
днепр (река)
сектор газа
борис джонсон
москва
красноярский край
ессентуки
южная корея
калифорния
лондон
тель-авив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575748678_0:154:3072:1882_1400x0_80_0_0_34cfd4c43efcf9e015629460e9d1622c.jpg
2
днепр (река)
сектор газа
москва
красноярский край
ессентуки
южная корея
калифорния
лондон
тель-авив
маврикий
минск
бейрут
шанхай
индонезия
киев
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575748678_0:154:3072:1882_1400x0_80_0_0_34cfd4c43efcf9e015629460e9d1622c.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575748678_36:0:2767:2048_1400x0_80_0_0_da949207334955adc55b806437b57831.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575748678_655:0:2703:2048_1400x0_80_0_0_532ed71abf66ca6017d07f6b8b7aa9b4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
днепр (река), сектор газа, борис джонсон, москва, красноярский край, ессентуки, южная корея, калифорния, лондон, тель-авив, маврикий, минск, бейрут, шанхай, индонезия, киев, санкт-петербург, фото, фото

Лучшие фото недели: йога на воде, коровы на крыше и лихая мойщица окон

11:00 14.08.2020 (обновлено: 11:05 14.08.2020)
1621
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2020 / Tolga Akmen

Отдыхающие на прудах Хампстед-Хит в Лондоне.

Отдыхающие на прудах Хампстед-Хит в Лондоне
1 из 30

Отдыхающие на прудах Хампстед-Хит в Лондоне.

© AFP 2020 / Tolga Akmen
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Девушка с плакатом "Живе Беларусь!" у посольства республики в Москве.

Девушка с плакатом Живе Беларусь! у посольства Белоруссии в Москве
2 из 30

Девушка с плакатом "Живе Беларусь!" у посольства республики в Москве.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Участники международного фестиваля "Фонтанка-SUP" в Санкт-Петербурге.

Участники международного фестиваля SUP-серфинга Фонтанка-SUP на реке Мойке в Санкт-Петербурге
3 из 30

Участники международного фестиваля "Фонтанка-SUP" в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa

Палестинец прощается с родственником на КПП Рафиах в секторе Газа.

Палестинец прощается со своим родственником на КПП Рафиах на юге сектора Газа
4 из 30

Палестинец прощается с родственником на КПП Рафиах в секторе Газа.

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
© AFP 2020 / Joseph Eid

Ливанские волонтеры в разрушенном районе Геммайзе после мощного взрыва в Бейруте.

Ливанские волонтеры в разрушенном районе Геммайзе после мощного взрыва в порту Бейрута
5 из 30

Ливанские волонтеры в разрушенном районе Геммайзе после мощного взрыва в Бейруте.

© AFP 2020 / Joseph Eid
© AFP 2020 / STR / Yonhap

Коровы, застрявшие на крыше после сильного наводнения в Южной Корее.

Коровы, застрявшие на крыше после сильного наводнения на ферме в Гурье, Южная Корея
6 из 30

Коровы, застрявшие на крыше после сильного наводнения в Южной Корее.

© AFP 2020 / STR / Yonhap
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Белорусские силовики во время акции протеста в Минске.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
7 из 30

Белорусские силовики во время акции протеста в Минске.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Stringer

На месте жесткой посадки самолета авиакомпании Air India Express в Международном аэропорту Каликут.

На месте инцидента с самолетом, совершившим жесткую посадку в Международном аэропорту Каликут, Индия
8 из 30

На месте жесткой посадки самолета авиакомпании Air India Express в Международном аэропорту Каликут.

© REUTERS / Stringer
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Участник столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте.

Участник столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте
9 из 30

Участник столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Efrem Lukatsky

Человек в соломенной шляпе собирает кувшинки на Днепре.

Мужчина в соломенной шляпе собирает кувшинки в Днепре, Украина
10 из 30

Человек в соломенной шляпе собирает кувшинки на Днепре.

© AP Photo / Efrem Lukatsky
© AFP 2020 / Claudio ReyesМогильщики на кладбище в Сантьяго.
Могильщики на кладбище в Сантьяго
11 из 30
Могильщики на кладбище в Сантьяго.
© AFP 2020 / Claudio Reyes
© AFP 2020 / Anto Sembiring

Извержение вулкана Синабунг в Индонезии.

Извержение вулкана Синабунг в Индонезии
12 из 30

Извержение вулкана Синабунг в Индонезии.

© AFP 2020 / Anto Sembiring
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Занятие по йоге на SUP-бордах в акватории Енисея в Красноярском крае.

Йога на SUP-бордах
13 из 30

Занятие по йоге на SUP-бордах в акватории Енисея в Красноярском крае.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Efrem Lukatsky

Фестиваль красок Холи в Киеве.

Фестиваль красок Холи в Киеве, Украина
14 из 30

Фестиваль красок Холи в Киеве.

© AP Photo / Efrem Lukatsky
© REUTERS / Peter Nicholls

Чайка с медицинской маской в клюве в порту Дувра.

Чайка с медицинской маской в клюве в порту Дувра, Великобритания
15 из 30

Чайка с медицинской маской в клюве в порту Дувра.

© REUTERS / Peter Nicholls
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Метеорный поток Персеиды в небе над Краснодарским краем.

Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
16 из 30

Метеорный поток Персеиды в небе над Краснодарским краем.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Oded Balilty

Ультраортодоксальные евреи отдыхают в парке в Тель-Авиве.

Ультраортодоксальные евреи отдыхают в парке в Тель-Авиве
17 из 30

Ультраортодоксальные евреи отдыхают в парке в Тель-Авиве.

© AP Photo / Oded Balilty
© REUTERS / Phil Noble

Смайлик, вырезанный в цветке подсолнуха, на поле в Великобритании.

Смайлик вырезанный в цветке подсолнуха, Данхем Массей, Великобритания
18 из 30

Смайлик, вырезанный в цветке подсолнуха, на поле в Великобритании.

© REUTERS / Phil Noble
© REUTERS / Aly SongМолния над финансовым районом Пудун в Шанхае.
Молния над финансовым районом Пудун в Шанхае
19 из 30
Молния над финансовым районом Пудун в Шанхае.
© REUTERS / Aly Song
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Победительница конкурса красоты и сексуальности Miss Maxim 2020 Октябрина Максимова и участницы финала.

Финал конкурса красоты Miss Maxim — 2020
20 из 30

Победительница конкурса красоты и сексуальности Miss Maxim 2020 Октябрина Максимова и участницы финала.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© AFP 2020 / Sumeet Mudhoo / L'Express Maurice

Судно, севшее на мель и вызвавшее утечку нефти на Маврикии.

Судно, севшее на мель и вызвавшее утечку нефти на юго-востоке Маврикия
21 из 30

Судно, севшее на мель и вызвавшее утечку нефти на Маврикии.

© AFP 2020 / Sumeet Mudhoo / L'Express Maurice
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Демонстрация защитных костюмов на форуме "Здоровье нации — основа процветания России" в Москве.

Демонстрация защитных костюмов на выставке всероссийского форума Здоровье нации — основа процветания России
22 из 30

Демонстрация защитных костюмов на форуме "Здоровье нации — основа процветания России" в Москве.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Nir Elias

Мойщица окон, 22-летняя Ноа Толедо, позирует за окном высотки в Тель-Авиве.

Мойщица окон Ноа Толедо позирует у фасада высотного здания в Тель-Авиве
23 из 30

Мойщица окон, 22-летняя Ноа Толедо, позирует за окном высотки в Тель-Авиве.

© REUTERS / Nir Elias
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu

Тушение лесных пожаров в Калифорнии.

Тушение лесных пожаров в Калифорнии, США
24 из 30

Тушение лесных пожаров в Калифорнии.

© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
© REUTERS / Eduard Korniyenko

Кошки породы сфинкс в Ессентуках.

Кошки сфинксы в городе Ессентуки, Россия
25 из 30

Кошки породы сфинкс в Ессентуках.

© REUTERS / Eduard Korniyenko
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Женщина сидит на куче сена, которую везет трактор, в деревне Сера в Ярославской области.

Женщина сидит на куче сена, которую везет трактор, в деревне Сера, Россия
26 из 30

Женщина сидит на куче сена, которую везет трактор, в деревне Сера в Ярославской области.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky
© AFP 2020 / Luis Gandarillas

Сторонники бывшего президента Боливии Эво Моралеса на акции протеста в Эль-Альто.

Сторонники бывшего президента Боливии Эво Моралеса во время акции протеста в Эль-Альто
27 из 30

Сторонники бывшего президента Боливии Эво Моралеса на акции протеста в Эль-Альто.

© AFP 2020 / Luis Gandarillas
© REUTERS / Lucy Young/Pool

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стреляет из лука во время посещения летнего лагеря в Лондоне.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принимает участие в стрельбе из лука во время посещения летнего лагеря в Лондоне
28 из 30

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стреляет из лука во время посещения летнего лагеря в Лондоне.

© REUTERS / Lucy Young/Pool
© REUTERS / Antara Foto/Makna Zaezar

Студенты с защитными щитками маршируют в преддверии Дня независимости в Индонезии.

Студенты с защитными щитками маршируют во время забега в преддверии Дня независимости в Банджармасине, Индонезия
29 из 30

Студенты с защитными щитками маршируют в преддверии Дня независимости в Индонезии.

© REUTERS / Antara Foto/Makna Zaezar
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Девочки перебегают дорогу во время сильного дождя в Москве.

Девочки перебегают через дорогу во время сильного дождя в Москве
30 из 30

Девочки перебегают дорогу во время сильного дождя в Москве.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
2101015
Обсудить 2
Днепр (река)Сектор ГазаБорис ДжонсонМоскваКрасноярский крайЕссентукиЮжная КореяКалифорнияЛондонТель-АвивМаврикийМинскБейрутШанхайИндонезияКиевСанкт-ПетербургФото
Рекомендуем
Актриса Леони Хемсворт
"Вечно молодая" 60-летняя модель раскрыла секрет красоты
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания в Минске. 12 августа 2020
Лукашенко опроверг сообщения о своем отъезде из Белоруссии
Пистолет скрытого ношения для оперативников: новая разработка
В России создали новый компактный пистолет "Полоз"
Прага
Чешские СМИ сообщили о задержании сотрудника российского посольства
Мы сделали невозможное: видеообращение Светланы Тихановской
Тихановская выступила с новым обращением
Чудо на кукурузном поле: VR-расследование год спустя
Горожане отдыхают в Летнем саду в Санкт-Петербурге
Раскрыты особенности старения россиянок
Сенатор Камала Харрис
Негритянка, став президентом США, поможет России заработать миллиарды
Старт продаж новых iPhone в России
Самый дорогой смартфон Apple рекордно подешевел
Сотрудники правоохранительных органов во время задержания участника акции протеста в Минске
Вмешивался ли кто-то в белорусские выборы
Женщина моет голову
Убийственная чистота. Ученые назвали средства гигиены, вызывающие рак
Ибрагим Эльджаркиев
СК предъявил обвинения по делу об убийстве главы Центра "Э" в Ингушетии
Брифинг, посвященный первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19
В Центре Гамалеи прокомментировали результаты опроса врачей по вакцине
Испытания перспективной 130-мм гладкоствольной танковой пушки L51. Стоп-кадр видео
"Самая мощная в НАТО". Пробьет ли "Армату" новая немецкая пушка
Солнцезащитный экран под лобовым стеклом автомобиля
Эксперт поставил точку в споре о необходимости прогрева автомобиля летом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:20В Госдуме направили запросы о наличии у депутатов двойного гражданства
13:14Раскрыта загадка появления раковых опухолей
13:09Источник сообщил о готовящейся забастовке Минского метрополитена
13:09И.о. главы Минтранса Хабаровского края ушел в отставку
13:07Эксперт высказался о "политической изоляции" Белоруссии
13:05Меркель жестко осудила насилие в Белоруссии
13:00Цепкало оценил идею создания Комитета национального спасения Белоруссии
12:59Эксперт объяснил жестокость силовиков в Белоруссии на протестах
12:58Адвокат Ефремова пожаловался на работу судебных приставов
12:58Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление Ефремову домашнего ареста
12:50Политолог оценил идею создать Комитет спасения Белоруссии
12:48Эксперт рассказал об "обратном эффекте" белорусской политики
12:44Адвокат не исключил переноса судебного заседания по делу Ефремова
12:43Лукашенко прокомментировал призыв к забастовкам после выборов
12:34Сейм Польши попросил обеспечить быстрый прием политбеженцев из Белоруссии
12:30Тихановская обратилась к белорусским силовикам
12:30Путин назначил Александра Рудакова послом в Ливане
12:29МВД Белоруссии расследует каждый случай задержания журналистов в Минске
12:28Власти Подмосковья назвали подходящие места для сбора ягод
12:20Самый дорогой смартфон Apple рекордно подешевел
Лента новостейМолния