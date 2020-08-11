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Путин надеется, что другие страны тоже создадут вакцины от коронавируса
Президент РФ Владимир Путин надеется, что и другие страны вслед за Россией создадут вакцины от коронавируса. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T11:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574874258_0:0:3138:1766_1400x0_80_0_0_5f3649f55c5ae3c75dbdf2c19772c999.jpg
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин

Путин надеется, что другие страны тоже создадут вакцины от коронавируса

11:50 11.08.2020 (обновлено: 11:51 11.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин надеется, что и другие страны вслед за Россией создадут вакцины от коронавируса.
"У нас первая регистрация произошла. Надеюсь, что и у наших коллег за рубежом тоже работа будет двигаться, и на рынке, на мировом рынке лекарственных препаратов, вакцин, появится достаточно много продуктов, которые можно будет использовать", - сказал Путин на совещании с правительством.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
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