Путин надеется, что другие страны тоже создадут вакцины от коронавируса

"У нас первая регистрация произошла. Надеюсь, что и у наших коллег за рубежом тоже работа будет двигаться, и на рынке, на мировом рынке лекарственных препаратов, вакцин, появится достаточно много продуктов, которые можно будет использовать", - сказал Путин на совещании с правительством.