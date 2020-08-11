Ляйсан Утяшева сообщила о "пополнении" в семье

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российская телеведущая и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева опубликовала в инстаграме пост, в котором сообщила о "пополнении" в ее семье.

Двукратная чемпионка Европы в командном зачете, которая вместе с шоуменом Павлом Волей воспитывает двоих детей: сына Роберта (7 лет) и дочку Софию (5 лет), а также следит за двумя рыжими шпицами по кличке Нямка и Элька, рассказала, что они взяли еще одну собаку.

"У нас в семье пополнение. Встречайте нашу девочку, двухлетнюю Шани", — написала Утяшева.

По словам телеведущей, четвероногие члены семьи, встретили Шани, "как родную": "Теперь у нас три пушистых антистрессика".