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Ляйсан Утяшева сообщила о "пополнении" в семье
Российская телеведущая и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева опубликовала в инстаграме пост, в котором сообщила о "пополнении" РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T01:27
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353
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новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, ляйсан утяшева

Ляйсан Утяшева сообщила о "пополнении" в семье

01:12 11.08.2020 (обновлено: 01:27 11.08.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСпортсменка, телеведущая Ляйсан Утяшева на приёме по случаю запуска вещания телеканала "Матч ТВ"
Спортсменка, телеведущая Ляйсан Утяшева на приёме по случаю запуска вещания телеканала Матч ТВ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российская телеведущая и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева опубликовала в инстаграме пост, в котором сообщила о "пополнении" в ее семье.
Двукратная чемпионка Европы в командном зачете, которая вместе с шоуменом Павлом Волей воспитывает двоих детей: сына Роберта (7 лет) и дочку Софию (5 лет), а также следит за двумя рыжими шпицами по кличке Нямка и Элька, рассказала, что они взяли еще одну собаку.

"У нас в семье пополнение. Встречайте нашу девочку, двухлетнюю Шани", — написала Утяшева.

По словам телеведущей, четвероногие члены семьи, встретили Шани, "как родную": "Теперь у нас три пушистых антистрессика".
Большинство пользователей оставили положительные комментарии: "Какие чудесные жители у вас дома", "Какая прелесть, поздравляю", "У вас замечательная семья и питомцы", "Ваши собачки такие милашки", "У меня тоже шпиц. Это самый лучший друг для всех — они такие позитивные, такие ласковые. Как котики, только собачки".
Стоп-кадр видео из Instagram-аккаунта пользователя sobertooth
4 августа, 01:04Туризм
В сети стало вирусным видео с поющей собакой
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КультураНовости культурыШоу-бизнесЗнаменитостизвездыЛяйсан Утяшева
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