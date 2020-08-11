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Ляйсан Утяшева сообщила о "пополнении" в семье
Российская телеведущая и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева опубликовала в инстаграме пост, в котором сообщила о "пополнении" РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T01:12
2020-08-11T01:27
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, ляйсан утяшева
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российская телеведущая и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева опубликовала в инстаграме пост, в котором сообщила о "пополнении" в ее семье.
Двукратная чемпионка Европы в командном зачете, которая вместе с шоуменом Павлом Волей воспитывает двоих детей: сына Роберта (7 лет) и дочку Софию (5 лет), а также следит за двумя рыжими шпицами по кличке Нямка и Элька, рассказала, что они взяли еще одну собаку.
"У нас в семье пополнение. Встречайте нашу девочку, двухлетнюю Шани", — написала Утяшева.
По словам телеведущей, четвероногие члены семьи, встретили Шани, "как родную": "Теперь у нас три пушистых антистрессика".
Большинство пользователей оставили положительные комментарии: "Какие чудесные жители у вас дома", "Какая прелесть, поздравляю", "У вас замечательная семья и питомцы", "Ваши собачки такие милашки", "У меня тоже шпиц. Это самый лучший друг для всех — они такие позитивные, такие ласковые. Как котики, только собачки".