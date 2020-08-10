https://ria.ru/20200810/1575566709.html
Онлайн-конференция сенатора А. Кондратьева о выборах в Беларуси
10 августа в 10:30 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию международного наблюдателя на президентских выборах в Республике Беларусь, члена Комитета Совета Федерации по международным делам Алексея КОНДРАТЬЕВА.
2020-08-10T00:18
2020-08-10T00:18
анонсы
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1575566709.jpg?1597007924
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анонсы
Онлайн-конференция сенатора А. Кондратьева о выборах в Беларуси
10 августа в 10:30 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию международного наблюдателя на президентских выборах в Республике Беларусь, члена Комитета Совета Федерации по международным делам Алексея КОНДРАТЬЕВА.
Сенаторы осуществляли наблюдение за президентскими выборами в Республике Беларусь, которые проходили 9 августа 2020 года. Они входили в состав соответствующих миссий наблюдателей от МПА СНГ, от Исполнительного комитета СНГ и от Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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