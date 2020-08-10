Онлайн-конференция сенатора А. Кондратьева о выборах в Беларуси

Сенаторы осуществляли наблюдение за президентскими выборами в Республике Беларусь, которые проходили 9 августа 2020 года. Они входили в состав соответствующих миссий наблюдателей от МПА СНГ, от Исполнительного комитета СНГ и от Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.