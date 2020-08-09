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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200809/1575545343.html
Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Прироста COVID-19 за сутки нет в Ненецком АО, наименьший темп - в Северной Осетии (0,1%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538619_0:419:2720:1949_1400x0_80_0_0_56e0a5b7b6e2ce0c6b5c709f8b28d644.jpg
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РИА Новости
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353
60
коронавирус в россии

Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

10:33 09.08.2020 (обновлено: 10:34 09.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19
Врач у окна в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач у окна в госпитале COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Прироста COVID-19 за сутки нет в Ненецком АО, наименьший темп - в Северной Осетии (0,1%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0,0%, 2. Республика Северная Осетия - 0,1%, 3. Московская область, Кабардино-Балкарская Республика - 0,2%", - говорится в сообщении.
Разработка вакцины от коронавируса
7 августа, 15:02Распространение нового коронавируса
Названы противопоказания к вакцине от COVID-19
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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