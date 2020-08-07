https://ria.ru/20200807/1575478575.html
Лекарство для Сони: девочка с нейробластомой 4 месяца ждет препарат
4-летняя девочка Соня с нейробластомой из-за закрытых границ ждет лекарство из Венгрии 4 месяца. 11 августа оно должно прийти вывозным рейсом компании "Аэрофлот" Точной гарантии, что рейс состоится, у семьи нет. Семья верит и надеется, что для Сони все разрешится благополучно.
2020-08-07T10:35
2020-08-07T10:35
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Лекарство для Сони: девочка с нейробластомой 4 месяца ждет препарат
4-летняя девочка Соня с нейробластомой из-за закрытых границ ждет лекарство из Венгрии 4 месяца. 11 августа оно должно прийти вывозным рейсом компании «Аэрофлот» Точной гарантии, что рейс состоится у семьи нет. Семья верит и надеется, что для Сони все разрешится благополучно.
2020-08-07T10:35
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Лекарство для Сони: девочка с нейробластомой 4 месяца ждет препарат
4-летняя девочка Соня с нейробластомой из-за закрытых границ ждет лекарство из Венгрии 4 месяца. 11 августа оно должно прийти вывозным рейсом компании "Аэрофлот" Точной гарантии, что рейс состоится, у семьи нет. Семья верит и надеется, что для Сони все разрешится благополучно.
2020-08-07T10:35
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PT2M59S
Лекарство для Сони: девочка с нейробластомой 4 месяца ждет препарат
4-летняя девочка Соня с нейробластомой из-за закрытых границ ждет лекарство из Венгрии 4 месяца. 11 августа оно должно прийти вывозным рейсом компании "Аэрофлот" Точной гарантии, что рейс состоится, у семьи нет. Семья верит и надеется, что для Сони все разрешится благополучно.