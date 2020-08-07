Лекарство для Сони: девочка с нейробластомой 4 месяца ждет препарат

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4-летняя девочка Соня с нейробластомой из-за закрытых границ ждет лекарство из Венгрии 4 месяца. 11 августа оно должно прийти вывозным рейсом компании "Аэрофлот" Точной гарантии, что рейс состоится, у семьи нет. Семья верит и надеется, что для Сони все разрешится благополучно.