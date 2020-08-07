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Лекарство для Сони: девочка с нейробластомой 4 месяца ждет препарат
4-летняя девочка Соня с нейробластомой из-за закрытых границ ждет лекарство из Венгрии 4 месяца. 11 августа оно должно прийти вывозным рейсом компании "Аэрофлот" Точной гарантии, что рейс состоится, у семьи нет. Семья верит и надеется, что для Сони все разрешится благополучно.
2020-08-07T10:35
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Лекарство для Сони: девочка с нейробластомой 4 месяца ждет препарат
4-летняя девочка Соня с нейробластомой из-за закрытых границ ждет лекарство из Венгрии 4 месяца. 11 августа оно должно прийти вывозным рейсом компании «Аэрофлот» Точной гарантии, что рейс состоится у семьи нет. Семья верит и надеется, что для Сони все разрешится благополучно.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
онкология, общество - видео, видео, видео
Лекарство для Сони: девочка с нейробластомой 4 месяца ждет препарат
4-летняя девочка Соня с нейробластомой из-за закрытых границ ждет лекарство из Венгрии 4 месяца. 11 августа оно должно прийти вывозным рейсом компании "Аэрофлот" Точной гарантии, что рейс состоится, у семьи нет. Семья верит и надеется, что для Сони все разрешится благополучно.
2020-08-07T10:35
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Лекарство для Сони: девочка с нейробластомой 4 месяца ждет препарат

10:35 07.08.2020
160
4-летняя девочка Соня с нейробластомой из-за закрытых границ ждет лекарство из Венгрии 4 месяца. 11 августа оно должно прийти вывозным рейсом компании "Аэрофлот" Точной гарантии, что рейс состоится, у семьи нет. Семья верит и надеется, что для Сони все разрешится благополучно.
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