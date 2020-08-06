"Без нее Европа потеряет силу". Лукашенко назвал Меркель "волчицей"

"Что-то у него (президента РФ Владимира Путина – ред.) есть, от чего не устаешь. Знаете, в переговорах можно от Ангелы Меркель устать, глядя как они вели переговоры, от нее – да. Ну, это волчица, это Европа потеряет силу – настолько цепкая, настолько въедливая, трудолюбивая, это же из-за нее сутки сидели (на переговорах в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе – ред.)", - заявил Лукашенко в интервью, опубликованном в четверг на YouTube-канале "В гостях у Гордона".