https://ria.ru/20200806/1575461380.html
"Без нее Европа потеряет силу". Лукашенко назвал Меркель "волчицей"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель - "волчица", без нее Европа "потеряет силу". РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T18:55
2020-08-06T20:19
интервью александра лукашенко
александр лукашенко
ангела меркель
германия
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200806/1575461162.html
германия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью александра лукашенко, александр лукашенко, ангела меркель, германия, белоруссия, в мире