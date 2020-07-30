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Оренбургская область
Оренбургская область
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В Оренбуржье улучшился инвестиционный климат
Оренбургская область поднялась на семь позиций в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, сообщает пресс-служба областного правительства со... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:55
оренбургская область
агентство стратегических инициатив (аси)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
агентство стратегических инициатив (аси)

В Оренбуржье улучшился инвестиционный климат

15:55 30.07.2020
29
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГород Оренбург
Город Оренбург
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ОРЕНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Оренбургская область поднялась на семь позиций в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на составителя исследования - Агентство стратегических инициатив (АСИ).
"По сравнению с предыдущим периодом интегральный индекс по стране улучшился в 41 регионе. Оренбургская область поднялась на семь позиций и заняла 44 место",- отмечает пресс-служба.
Пресс-служба уточняет, что по сравнению с прошлым годом повысилась эффективность процедур регистрации предприятия, то есть уменьшилось среднее время регистрации юридических лиц, а также сократилось административное давление на бизнес – уменьшилось количество запрошенных дополнительно документов и количество контрольно-надзорных мероприятий, в среднем с 30 до 22 дней сократилось время постановки на кадастровый учет.
Также в рейтинге отмечены "повышение удовлетворенности" предпринимателей качеством телекоммуникационных услуг и состоянием объектов инвестиционной инфраструктуры, в среднем со ста до восьмидесяти шести дней сократились время получения разрешений на строительство.
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Исполняющая обязанности вице-губернатора – заместителя председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Наталья Левинсон считает необходимым проанализировать показатели, изучить и внедрить лучшие практики других регионов.
"Результаты рейтинга по сути является оценкой бизнес-сообщества нашей деятельности по улучшению инвестиционного климата", - отметила Левинсон.
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Оренбургская областьАгентство стратегических инициатив (АСИ)
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