В Оренбуржье улучшился инвестиционный климат

ОРЕНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Оренбургская область поднялась на семь позиций в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на составителя исследования - Агентство стратегических инициатив (АСИ).

"По сравнению с предыдущим периодом интегральный индекс по стране улучшился в 41 регионе. Оренбургская область поднялась на семь позиций и заняла 44 место",- отмечает пресс-служба.

Пресс-служба уточняет, что по сравнению с прошлым годом повысилась эффективность процедур регистрации предприятия, то есть уменьшилось среднее время регистрации юридических лиц, а также сократилось административное давление на бизнес – уменьшилось количество запрошенных дополнительно документов и количество контрольно-надзорных мероприятий, в среднем с 30 до 22 дней сократилось время постановки на кадастровый учет.

Также в рейтинге отмечены "повышение удовлетворенности" предпринимателей качеством телекоммуникационных услуг и состоянием объектов инвестиционной инфраструктуры, в среднем со ста до восьмидесяти шести дней сократились время получения разрешений на строительство.

Исполняющая обязанности вице-губернатора – заместителя председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Наталья Левинсон считает необходимым проанализировать показатели, изучить и внедрить лучшие практики других регионов.