https://ria.ru/20200729/1575098176.html
Слуцкий ответил на обвинения в адрес России в дезинформации о COVID-19
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал фейками и предвыборными вбросами публикации американских СМИ с обвинениями РФ в... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:26
2020-07-29T12:26
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леонид слуцкий
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госдума рф
главное разведывательное управление рф
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сша
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https://ria.ru/20200729/1575092494.html
1
китай
сша
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573843778_0:0:3113:1752_1400x0_80_0_0_d727d49bfcb87097471314bc1a3e4e71.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости.
Глава комитета Госдумы
по международным делам Леонид Слуцкий
назвал фейками и предвыборными вбросами публикации американских СМИ с обвинениями РФ в распространении фейков о коронавирусе
.
Ранее сразу в двух американских СМИ вышли статьи с обвинениями РФ в дезинформации о пандемии - якобы бывшие сотрудники ГРУ
размещают информацию, пытаясь повлиять на настроения американцев. По заявлениям источников изданий, Россия стремится повлиять на ход президентских выборов в США
в ноябре.
"Статьи в Ассошиэйтед Пресс и New York Times с обвинениями России в якобы распространении дезинформации о пандемии с целью дискредитации американских властей – очередной фейк и вброс перед предстоящими в ноябре выборами 46-го президента Соединенных Штатов", - сказал Слуцкий журналистам.
По его словам, обе партии, в том числе через СМИ, разыгрывают "внешнюю карту". Он считает, что республиканцы назначили ответственным за провал национальной системы здравоохранения Китай
, демократы по-прежнему упорно продолжают культивировать мифы о вмешательстве России во внутриполитические процессы США.
"И те, и другие выдают желаемое за действительное, чтобы оправдать собственные просчеты и поражения, а также снять с себя ответственность за развернувшийся кризис в стране. Естественно, все эти публикации - полнейшая чушь", - заявил политик.
Слуцкий подчеркнул, что Россия, наоборот, оказывала максимальную помощь во время борьбы с коронавирусом иностранным государствам, в числе которых были и США.
"Мы не занимаемся "дезинформацией". В этом гораздо больше преуспели наши американские партнеры, абсолютно беспочвенно заявляя на весь мир о мифической "российской угрозе", - заключил глава думского комитета.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.