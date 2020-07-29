Слуцкий ответил на обвинения в адрес России в дезинформации о COVID-19

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава комитета Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал фейками и предвыборными вбросами публикации американских СМИ с обвинениями РФ в распространении фейков о коронавирусе

Ранее сразу в двух американских СМИ вышли статьи с обвинениями РФ в дезинформации о пандемии - якобы бывшие сотрудники ГРУ размещают информацию, пытаясь повлиять на настроения американцев. По заявлениям источников изданий, Россия стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре.

"Статьи в Ассошиэйтед Пресс и New York Times с обвинениями России в якобы распространении дезинформации о пандемии с целью дискредитации американских властей – очередной фейк и вброс перед предстоящими в ноябре выборами 46-го президента Соединенных Штатов", - сказал Слуцкий журналистам.

По его словам, обе партии, в том числе через СМИ, разыгрывают "внешнюю карту". Он считает, что республиканцы назначили ответственным за провал национальной системы здравоохранения Китай , демократы по-прежнему упорно продолжают культивировать мифы о вмешательстве России во внутриполитические процессы США.

"И те, и другие выдают желаемое за действительное, чтобы оправдать собственные просчеты и поражения, а также снять с себя ответственность за развернувшийся кризис в стране. Естественно, все эти публикации - полнейшая чушь", - заявил политик.

Слуцкий подчеркнул, что Россия, наоборот, оказывала максимальную помощь во время борьбы с коронавирусом иностранным государствам, в числе которых были и США.

"Мы не занимаемся "дезинформацией". В этом гораздо больше преуспели наши американские партнеры, абсолютно беспочвенно заявляя на весь мир о мифической "российской угрозе", - заключил глава думского комитета.