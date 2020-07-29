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Слуцкий ответил на обвинения в адрес России в дезинформации о COVID-19
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал фейками и предвыборными вбросами публикации американских СМИ с обвинениями РФ в... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:26
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Слуцкий ответил на обвинения в адрес России в дезинформации о COVID-19

12:26 29.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал фейками и предвыборными вбросами публикации американских СМИ с обвинениями РФ в распространении фейков о коронавирусе.
Ранее сразу в двух американских СМИ вышли статьи с обвинениями РФ в дезинформации о пандемии - якобы бывшие сотрудники ГРУ размещают информацию, пытаясь повлиять на настроения американцев. По заявлениям источников изданий, Россия стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре.
"Статьи в Ассошиэйтед Пресс и New York Times с обвинениями России в якобы распространении дезинформации о пандемии с целью дискредитации американских властей – очередной фейк и вброс перед предстоящими в ноябре выборами 46-го президента Соединенных Штатов", - сказал Слуцкий журналистам.
По его словам, обе партии, в том числе через СМИ, разыгрывают "внешнюю карту". Он считает, что республиканцы назначили ответственным за провал национальной системы здравоохранения Китай, демократы по-прежнему упорно продолжают культивировать мифы о вмешательстве России во внутриполитические процессы США.
Владимир Джабаров
Вчера, 11:17Распространение нового коронавируса
В Совфеде ответили на обвинения в адрес России в дезинформации о COVID-19
"И те, и другие выдают желаемое за действительное, чтобы оправдать собственные просчеты и поражения, а также снять с себя ответственность за развернувшийся кризис в стране. Естественно, все эти публикации - полнейшая чушь", - заявил политик.
Слуцкий подчеркнул, что Россия, наоборот, оказывала максимальную помощь во время борьбы с коронавирусом иностранным государствам, в числе которых были и США.
"Мы не занимаемся "дезинформацией". В этом гораздо больше преуспели наши американские партнеры, абсолютно беспочвенно заявляя на весь мир о мифической "российской угрозе", - заключил глава думского комитета.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Вчера, 11:21
Косачев ответил на заявления о распространении Россией фейков о COVID-19
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Леонид СлуцкийКоронавирусыГосдума РФГлавное разведывательное управление РФКитайСШАВ мире
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