В Калининградской области проведут тестирование на антитела к COVID-19

КАЛИНИНГРАД, 29 июл - РИА Новости. Около 3 тысяч жителей Около 3 тысяч жителей Калининградской области бесплатно пройдут серологическое тестирование крови на антитела к COVID-19 с 30 июля по 7 августа, сообщила пресс-служба регионального правительства.

По данным управления Роспотребнадзора , Калининградская область вошла в число регионов, в которых пройдет исследование популяционного иммунитета населения к новой коронавирусной инфекции.

"С 30 июля по 7 августа в регионе пройдет бесплатное серологическое тестирование крови на антитела к COVID-19 класса IgG. По итогам анкетирования методом случайной выборки происходит отбор волонтеров. Всего в Калининградской области будут обследованы около 3 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тестирование пройдет среди здорового детского и взрослого населения вне зависимости от наличия или отсутствия перенесенного коронавируса. Обследуются дети от года до 17 лет, а также взрослые по группам 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше.

Пункты, где будут брать кровь на исследование, организуют во всех поликлиниках области. Пробирки с кровью из пунктов забора доставят в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области. Итоги обследования будут проанализированы специалистами Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

"Полученные данные необходимы для выявления особенностей эпидемического процесса, разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельно взятом регионе и в стране в целом, а также планирования мероприятий по профилактике COVID-19", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба по контролю за коронавирусной инфекцией, на COVID-19 в Калининградской области с населением чуть больше 1 миллиона человек обследовано 119,8 тысячи человек. Выявлен 2821 случай заражения, 2323 пациента выздоровели, 46 скончались. Остаются под медицинским наблюдением 259 человек.