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В Калининградской области проведут тестирование на антитела к COVID-19
Около 3 тысяч жителей Калининградской области бесплатно пройдут серологическое тестирование крови на антитела к COVID-19 с 30 июля по 7 августа, сообщила... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T09:42
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), калининградская область, общество

В Калининградской области проведут тестирование на антитела к COVID-19

09:42 29.07.2020
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© РИА Новости / Алексей ФилипповКалининград
Калининград
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Калининград. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 29 июл - РИА Новости. Около 3 тысяч жителей Калининградской области бесплатно пройдут серологическое тестирование крови на антитела к COVID-19 с 30 июля по 7 августа, сообщила пресс-служба регионального правительства.
По данным управления Роспотребнадзора, Калининградская область вошла в число регионов, в которых пройдет исследование популяционного иммунитета населения к новой коронавирусной инфекции.
"С 30 июля по 7 августа в регионе пройдет бесплатное серологическое тестирование крови на антитела к COVID-19 класса IgG. По итогам анкетирования методом случайной выборки происходит отбор волонтеров. Всего в Калининградской области будут обследованы около 3 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что тестирование пройдет среди здорового детского и взрослого населения вне зависимости от наличия или отсутствия перенесенного коронавируса. Обследуются дети от года до 17 лет, а также взрослые по группам 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше.
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Пункты, где будут брать кровь на исследование, организуют во всех поликлиниках области. Пробирки с кровью из пунктов забора доставят в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области. Итоги обследования будут проанализированы специалистами Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.
"Полученные данные необходимы для выявления особенностей эпидемического процесса, разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельно взятом регионе и в стране в целом, а также планирования мероприятий по профилактике COVID-19", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба по контролю за коронавирусной инфекцией, на COVID-19 в Калининградской области с населением чуть больше 1 миллиона человек обследовано 119,8 тысячи человек. Выявлен 2821 случай заражения, 2323 пациента выздоровели, 46 скончались. Остаются под медицинским наблюдением 259 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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