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Мосжилинспекция рекомендует перекрывать горячую воду на время отключений
Мосжилинспекция рекомендует жителям многоквартирных домов Москвы перекрывать горячее водоснабжение на время профилактических работ в преддверии отопительного... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T20:44
москва сегодня: мегаполис для жизни
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жкх, общество

Мосжилинспекция рекомендует перекрывать горячую воду на время отключений

20:44 28.07.2020
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© Fotolia / Subbotina AnnaСмеситель в ванной комнате
Смеситель в ванной комнате
© Fotolia / Subbotina Anna
МОСКВА, 28 июл - РИА Недвижимость. Мосжилинспекция рекомендует жителям многоквартирных домов Москвы перекрывать горячее водоснабжение на время профилактических работ в преддверии отопительного сезона, сообщается в пресс-релизе организации.
"Несложные мероприятия помогут не только сэкономить, но и продолжать безопасную эксплуатацию квартирного сантехнического оборудования", - отмечается в сообщении.
Специалисты Мосжилинспекции советуют перекрывать вентиль на отводе общеквартирного стояка горячего водоснабжения. Во время профилактических работ общедомовая система водоснабжения остается заполненной для сохранности трубопроводов и их защиты от коррозии и деформации, объясняет инспекция.
"При этом в данный период из крана горячей воды в квартире будет идти холодная вода, а установленные индивидуальные счетчики ГВС зафиксируют ее как горячую, стоимость которой значительно выше, чем холодной", - поясняется в сообщении.
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Кроме того, специалисты Мосжилинспекции советуют держать краны горячей воды в закрытом положении. В случае неисправности запорной арматуры это поможет избежать аварийных ситуаций и поломки сантехнического оборудования, подчеркивается в материале.
Сезон отключений горячей воды стартовал в Москве с 1 июля. Срок отключений на одном участке не превышает 10 дней.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниЖКХОбщество
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