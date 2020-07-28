Мосжилинспекция рекомендует перекрывать горячую воду на время отключений

МОСКВА, 28 июл - РИА Недвижимость. Мосжилинспекция рекомендует жителям многоквартирных домов Москвы перекрывать горячее водоснабжение на время профилактических работ в преддверии отопительного сезона, сообщается в пресс-релизе организации.

"Несложные мероприятия помогут не только сэкономить, но и продолжать безопасную эксплуатацию квартирного сантехнического оборудования", - отмечается в сообщении.

Специалисты Мосжилинспекции советуют перекрывать вентиль на отводе общеквартирного стояка горячего водоснабжения. Во время профилактических работ общедомовая система водоснабжения остается заполненной для сохранности трубопроводов и их защиты от коррозии и деформации, объясняет инспекция.

"При этом в данный период из крана горячей воды в квартире будет идти холодная вода, а установленные индивидуальные счетчики ГВС зафиксируют ее как горячую, стоимость которой значительно выше, чем холодной", - поясняется в сообщении.

Кроме того, специалисты Мосжилинспекции советуют держать краны горячей воды в закрытом положении. В случае неисправности запорной арматуры это поможет избежать аварийных ситуаций и поломки сантехнического оборудования, подчеркивается в материале.