https://ria.ru/20200728/1575071146.html
Мосжилинспекция рекомендует перекрывать горячую воду на время отключений
Мосжилинспекция рекомендует жителям многоквартирных домов Москвы перекрывать горячее водоснабжение на время профилактических работ в преддверии отопительного... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T20:44
2020-07-28T20:44
москва сегодня: мегаполис для жизни
жкх
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/93697/14/936971439_0:194:2000:1319_1400x0_80_0_0_960f2feb45d0b9d96fa72bcbe913214a.jpg
https://realty.ria.ru/20200710/1574160618.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/93697/14/936971439_0:194:2000:1319_1400x0_80_0_0_960f2feb45d0b9d96fa72bcbe913214a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/93697/14/936971439_0:6:2000:1506_1400x0_80_0_0_e990f462dce47faf610bc30823a9d0ec.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/93697/14/936971439_245:0:1757:1512_1400x0_80_0_0_aaf623416fe02c6fc2afb1c9a21557a3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, общество
МОСКВА, 28 июл - РИА Недвижимость. Мосжилинспекция рекомендует жителям многоквартирных домов Москвы перекрывать горячее водоснабжение на время профилактических работ в преддверии отопительного сезона, сообщается в пресс-релизе организации.
"Несложные мероприятия помогут не только сэкономить, но и продолжать безопасную эксплуатацию квартирного сантехнического оборудования", - отмечается в сообщении.
Специалисты Мосжилинспекции советуют перекрывать вентиль на отводе общеквартирного стояка горячего водоснабжения. Во время профилактических работ общедомовая система водоснабжения остается заполненной для сохранности трубопроводов и их защиты от коррозии и деформации, объясняет инспекция.
"При этом в данный период из крана горячей воды в квартире будет идти холодная вода, а установленные индивидуальные счетчики ГВС зафиксируют ее как горячую, стоимость которой значительно выше, чем холодной", - поясняется в сообщении.
Кроме того, специалисты Мосжилинспекции советуют держать краны горячей воды в закрытом положении. В случае неисправности запорной арматуры это поможет избежать аварийных ситуаций и поломки сантехнического оборудования, подчеркивается в материале.
Сезон отключений горячей воды стартовал в Москве с 1 июля. Срок отключений на одном участке не превышает 10 дней.