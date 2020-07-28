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В ЛНР заявили о "повышенной активности" украинских диверсантов в Донбассе
Диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) украинских силовиков активизировались у линии разграничения в Донбассе в июле, заявили во вторник журналистам в центре РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:28
ситуация в днр и лнр
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, сша, киев, в мире

В ЛНР заявили о "повышенной активности" украинских диверсантов в Донбассе

16:28 28.07.2020
1937
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 28 июл — РИА Новости. Диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) украинских силовиков активизировались у линии разграничения в Донбассе в июле, заявили во вторник журналистам в центре по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МГБ самопровозглашенной Луганской народной республики.
Согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия, введенные 27 июля, предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.
"В июле этого года отмечается повышенная активность украинских диверсионно-разведывательных групп на линии разграничения в ЛНР", - заявил представитель ЦВО МГБ.
По его словам, командование украинских силовиков систематически направляет диверсантов в нейтральную зону у линии соприкосновения, "тем самым провоцируя эскалацию конфликта". "Так, группа специальной разведки (ГСР) вооруженных сил Украины была направлена в район насосной станции у реки Северский Донец. Установлено, что старшим этой группы является украинский военнослужащий с позывным "Дельта", - заявил представитель ведомства.
Представитель МГБ также обратил внимание "на широкое вовлечение" Киевом в деятельность против жителей Донбасса иностранцев, в том числе граждан США.
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий
27 июля, 16:18
В ЛНР прокомментировали заявления Киева о нарушении перемирия в Донбассе
00001211
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаСШАКиевВ мире
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