В ЛНР заявили о "повышенной активности" украинских диверсантов в Донбассе

ЛУГАНСК, 28 июл — РИА Новости. Диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) украинских силовиков активизировались у линии разграничения в Донбассе в июле, заявили во вторник журналистам в центре по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МГБ самопровозглашенной Луганской народной республики.
Согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия, введенные 27 июля, предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.
"В июле этого года отмечается повышенная активность украинских диверсионно-разведывательных групп на линии разграничения в ЛНР", - заявил представитель ЦВО МГБ.
По его словам, командование украинских силовиков систематически направляет диверсантов в нейтральную зону у линии соприкосновения, "тем самым провоцируя эскалацию конфликта". "Так, группа специальной разведки (ГСР) вооруженных сил Украины была направлена в район насосной станции у реки Северский Донец. Установлено, что старшим этой группы является украинский военнослужащий с позывным "Дельта", - заявил представитель ведомства.