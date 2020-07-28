В ЛНР заявили о "повышенной активности" украинских диверсантов в Донбассе

Согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия, введенные 27 июля, предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.

"В июле этого года отмечается повышенная активность украинских диверсионно-разведывательных групп на линии разграничения в ЛНР", - заявил представитель ЦВО МГБ.