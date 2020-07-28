В Оренбургской области число жертв коронавируса достигло 44

УФА, 28 июл – РИА Новости. Двое мужчин и женщина с коронавирусной инфекцией скончались в Оренбургской области, сообщает минздрав региона.
"Скончались двое мужчин из Оренбурга - 1966 и 1939 года рождения и женщина из Октябрьского района 1956 года рождения. Всего в регионе зарегистрировано 44 летальных случая", - говорится в сообщении минздрава Оренбургской области.
По данным ведомства, в регионе на 28 июля зарегистрированы 6 594 случая коронавирусной инфекции, в том числе 109 - за прошедшие сутки.
"Из заболевших на сегодняшний день выздоровели 4 931 человек, 133 - за минувшие сутки. В стационарах находятся 691 человек с диагнозом COVID-19, 50 пациентов в тяжелом состоянии, 10 - на искусственной вентиляции легких, 192 пациента получают кислородную поддержку. Еще 496 оренбуржцев в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном", - сообщает минздрав области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.