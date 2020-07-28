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Распространение нового коронавируса
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В Оренбургской области число жертв коронавируса достигло 44
Двое мужчин и женщина с коронавирусной инфекцией скончались в Оренбургской области, сообщает минздрав региона. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T13:24
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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В Оренбургской области число жертв коронавируса достигло 44

13:24 28.07.2020
581
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
УФА, 28 июл – РИА Новости. Двое мужчин и женщина с коронавирусной инфекцией скончались в Оренбургской области, сообщает минздрав региона.
"Скончались двое мужчин из Оренбурга - 1966 и 1939 года рождения и женщина из Октябрьского района 1956 года рождения. Всего в регионе зарегистрировано 44 летальных случая", - говорится в сообщении минздрава Оренбургской области.
По данным ведомства, в регионе на 28 июля зарегистрированы 6 594 случая коронавирусной инфекции, в том числе 109 - за прошедшие сутки.
"Из заболевших на сегодняшний день выздоровели 4 931 человек, 133 - за минувшие сутки. В стационарах находятся 691 человек с диагнозом COVID-19, 50 пациентов в тяжелом состоянии, 10 - на искусственной вентиляции легких, 192 пациента получают кислородную поддержку. Еще 496 оренбуржцев в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном", - сообщает минздрав области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОктябрьский районОренбургская областьОренбург
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