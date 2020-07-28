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В Тульской области число жертв коронавируса достигло 220
Четыре пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев в регионе достигло 220, сообщает РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T13:10
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РИА Новости
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353
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В Тульской области число жертв коронавируса достигло 220

13:10 28.07.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоТула
Тула
© РИА Новости / Алексей Куденко
Тула. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 28 июл - РИА Новости. Четыре пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев в регионе достигло 220, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
За минувшие сутки в области зарегистрированы 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 37 человек. Таким образом, на сегодняшний день COVID-19 в регионе подтвержден у 8230 человек, выздоровели 6757 пациентов.
"Умерло 220", - говорится в сообщении.
В понедельник сообщалось, что всего в регионе скончались 216 пациентов с COVID-19, среди них молодые люди 17 и 18 лет, а также врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Население Тульской области составляет 1,466 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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