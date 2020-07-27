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В Калининградской области число жертв коронавируса достигло 46
Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в Калининградской области увеличилось до 46, за последние сутки скончались двое мужчин, у которых... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T11:08
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коронавирус в россии
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353
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В Калининградской области число жертв коронавируса достигло 46

11:08 27.07.2020
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© РИА Новости / Алексей ФилипповКалининград
Калининград
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Калининград. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 27 июл - РИА Новости. Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в Калининградской области увеличилось до 46, за последние сутки скончались двое мужчин, у которых был выявлен COVID-19, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в Калининградской области подтверждено 15 случаев коронавирусной инфекции. Количество умерших по патологоанатомическому заключению увеличилось до 46. Умерли двое мужчин: неработающий гражданин 45 лет с тяжелой пневмонией и заболеванием печени и пенсионер 75 лет с тяжёлой пневмонией на фоне гипертонической болезни", - рассказали в штабе.
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По данным оперштаба, у троих заболевших диагностировали пневмонию, у пятерых — ОРВИ, у семи человек заболевание протекает бессимптомно. Среди новых случаев - еще два моряка с рейса, вернувшегося из Намибии, всего с этого рейса выявлено уже 10 заболевших коронавирусом.
По каждому случаю определён круг людей, с которыми контактировали заболевшие - 59 человек. Все они получили постановления об изоляции, их передали под медицинское наблюдение и обследование.
Всего на 27 июля на COVID-19 в Калининградской области обследовано 118,7 тысячи человек, из них выявлено 2805 случаев заражения, 2308 человек выздоровели, умерли 46, остаются под медицинским наблюдением 161 человек, в том числе трое в обсерваторе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоКалининградская областьНамибия
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