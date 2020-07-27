https://ria.ru/20200727/1574967760.html
В Калининградской области число жертв коронавируса достигло 46
Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в Калининградской области увеличилось до 46, за последние сутки скончались двое мужчин, у которых... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T11:08
2020-07-27T11:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
калининградская область
намибия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155247/13/1552471354_0:71:2500:1477_1400x0_80_0_0_e5f5f2f5735def17acd994102a4208aa.jpg
калининградская область
намибия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155247/13/1552471354_0:71:2500:1477_1400x0_80_0_0_e5f5f2f5735def17acd994102a4208aa.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155247/13/1552471354_219:0:2282:1547_1400x0_80_0_0_50319a9047405ec19359405fff7e200e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155247/13/1552471354_477:0:2024:1547_1400x0_80_0_0_70527b98996fe7a07d6012351e8e7fb2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, калининградская область, намибия
КАЛИНИНГРАД, 27 июл - РИА Новости.
Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусом
в Калининградской области
увеличилось до 46, за последние сутки скончались двое мужчин, у которых был выявлен COVID-19, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в Калининградской области подтверждено 15 случаев коронавирусной инфекции. Количество умерших по патологоанатомическому заключению увеличилось до 46. Умерли двое мужчин: неработающий гражданин 45 лет с тяжелой пневмонией и заболеванием печени и пенсионер 75 лет с тяжёлой пневмонией на фоне гипертонической болезни", - рассказали в штабе.
По данным оперштаба, у троих заболевших диагностировали пневмонию, у пятерых — ОРВИ, у семи человек заболевание протекает бессимптомно. Среди новых случаев - еще два моряка с рейса, вернувшегося из Намибии
, всего с этого рейса выявлено уже 10 заболевших коронавирусом.
По каждому случаю определён круг людей, с которыми контактировали заболевшие - 59 человек. Все они получили постановления об изоляции, их передали под медицинское наблюдение и обследование.
Всего на 27 июля на COVID-19 в Калининградской области обследовано 118,7 тысячи человек, из них выявлено 2805 случаев заражения, 2308 человек выздоровели, умерли 46, остаются под медицинским наблюдением 161 человек, в том числе трое в обсерваторе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.