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Распространение нового коронавируса
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В Тульской области число жертв коронавируса достигло 205
Пять пациентов, одному из которых было 18 лет, с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев в регионе... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:24
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353
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В Тульской области число жертв коронавируса достигло 205

11:24 24.07.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоТула
Тула
© РИА Новости / Алексей Куденко
Тула. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 24 июл - РИА Новости. Пять пациентов, одному из которых было 18 лет, с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев в регионе достигло 205, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в области зарегистрировано 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 36 человек.
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"Подтвержден летальный исход пяти пациентов с коронавирусной инфекцией. Это жители Тулы, Ефремова, Богородицкого, Новомосковского и Щекинского районов в возрасте от 18 до 83 лет", - говорится в сообщении.
Как рассказал РИА Новости представитель министерства здравоохранения Тульской области, на сегодняшний день COVID-19 в регионе подтвержден у 8093 человек, выздоровели 6647 пациентов. Всего, по его словам, в регионе скончались 205 пациентов.
Население Тульской области составляет 1,466 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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