Слуцкий оценил российско-американские отношения

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава комитета Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал несостоятельным обвинение России в ухудшении российско-американских отношений, отметив, что США "ослеплены амбициями гегемона и предпочитают слышать только себя".

"Обвинения госдепа в адрес Москвы в ухудшении в российско-американских отношениях полностью несостоятельны. Именно по инициативе американской стороны заморожены контакты, в частности, на межпарламентском уровне. Идет постоянный поток фейковой информации, искажение фактов о роли России в мировых делах, нескончаемая демонизация нашей страны в информационном пространстве", - сказал Слуцкий журналистам.

По его словам, русофобия стала беспроигрышной картой во внутриполитической борьбе в самих Соединенных Штатах. Глава комитета подчеркнул, что в такой ситуации говорить, что Москва сделала практически невозможным обеспечение прогресса в отношениях с Вашингтоном – "просто назвать белое черным".

"Как бы то ни было, мы заинтересованы в нормальном и конструктивном диалоге с американской стороной на взаимоуважительной и паритетной основе. Две крупнейших ядерных державы на планете просто не могут иметь столь низкий уровень взаимоотношений. Но, к большому сожалению, в Вашингтоне по-прежнему ослеплены амбициями гегемона и предпочитают слышать только себя", - заключил Слуцкий.