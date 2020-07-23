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Слуцкий оценил российско-американские отношения
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал несостоятельным обвинение России в ухудшении российско-американских отношений, отметив, что... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:22
стивен биган
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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стивен биган, леонид слуцкий, госдума рф, москва, вашингтон (город), сша, в мире

Слуцкий оценил российско-американские отношения

16:22 23.07.2020
153
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал несостоятельным обвинение России в ухудшении российско-американских отношений, отметив, что США "ослеплены амбициями гегемона и предпочитают слышать только себя".
Ранее заместитель госсекретаря США Стивен Биган заявил, что прогресс в отношениях Вашингтона и Москвы практически невозможен якобы из-за российской внешней политики.
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"Обвинения госдепа в адрес Москвы в ухудшении в российско-американских отношениях полностью несостоятельны. Именно по инициативе американской стороны заморожены контакты, в частности, на межпарламентском уровне. Идет постоянный поток фейковой информации, искажение фактов о роли России в мировых делах, нескончаемая демонизация нашей страны в информационном пространстве", - сказал Слуцкий журналистам.
По его словам, русофобия стала беспроигрышной картой во внутриполитической борьбе в самих Соединенных Штатах. Глава комитета подчеркнул, что в такой ситуации говорить, что Москва сделала практически невозможным обеспечение прогресса в отношениях с Вашингтоном – "просто назвать белое черным".
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"Как бы то ни было, мы заинтересованы в нормальном и конструктивном диалоге с американской стороной на взаимоуважительной и паритетной основе. Две крупнейших ядерных державы на планете просто не могут иметь столь низкий уровень взаимоотношений. Но, к большому сожалению, в Вашингтоне по-прежнему ослеплены амбициями гегемона и предпочитают слышать только себя", - заключил Слуцкий.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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Стивен БиганЛеонид СлуцкийГосдума РФМоскваВашингтон (город)СШАВ мире
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