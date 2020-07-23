В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса

КАЛИНИНГРАД, 23 июл - РИА Новости. Еще двое моряков, вернувшихся из рейса в Еще двое моряков, вернувшихся из рейса в Намибию , оказались среди новых заболевших коронавирусом жителей Калининградской области , COVID-19 выявили уже у четверых членов этого экипажа, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

"За последние сутки в Калининградской области подтверждено 10 случаев коронавирусной инфекции. У троих заболевших диагностирована пневмония, у шестерых — ОРВИ, у одного - бессимптомная форма. Среди новых случаев два члена экипажа корабля, вернувшегося из рейса (из Намибии), это очередные завозные случаи с этого рейса - нарастающим итогом их четверо", - сказали в штабе.

По данным оперштаба, кроме моряков, коронавирус выявили у пенсионерки, вернувшейся из другого региона, куда она летала на похороны родственника, кассир магазина, преподаватель, имевший контакт с ранее заболевшим, а также пациент, которого обследовали при плановой госпитализации.

По каждому случаю определены контактные - 82 человека, четверо из которых за медицинской помощью не обращались, но при опросе указали на наличие респираторных симптомов. Всем им выдали постановления об изоляции и передали под медицинское наблюдение и обследование.

Всего на 23 июля на COVID-19 в Калининградской области обследованы 113,7 тысячи человек. Выявлено 2746 случаев заражения, 2292 человека выздоровели (11 за последние сутки), умерли 44. Остаются под медицинским наблюдением 378 человек, в том числе пятеро в условиях обсерватора.