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Распространение нового коронавируса
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В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
Еще двое моряков, вернувшихся из рейса в Намибию, оказались среди новых заболевших коронавирусом жителей Калининградской области, COVID-19 выявили уже у... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:37
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, калининградская область, намибия

В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса

13:37 23.07.2020
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© РИА Новости / Алексей ФилипповКалининград
Калининград
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Калининград. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 23 июл - РИА Новости. Еще двое моряков, вернувшихся из рейса в Намибию, оказались среди новых заболевших коронавирусом жителей Калининградской области, COVID-19 выявили уже у четверых членов этого экипажа, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в Калининградской области подтверждено 10 случаев коронавирусной инфекции. У троих заболевших диагностирована пневмония, у шестерых — ОРВИ, у одного - бессимптомная форма. Среди новых случаев два члена экипажа корабля, вернувшегося из рейса (из Намибии), это очередные завозные случаи с этого рейса - нарастающим итогом их четверо", - сказали в штабе.
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По данным оперштаба, кроме моряков, коронавирус выявили у пенсионерки, вернувшейся из другого региона, куда она летала на похороны родственника, кассир магазина, преподаватель, имевший контакт с ранее заболевшим, а также пациент, которого обследовали при плановой госпитализации.
По каждому случаю определены контактные - 82 человека, четверо из которых за медицинской помощью не обращались, но при опросе указали на наличие респираторных симптомов. Всем им выдали постановления об изоляции и передали под медицинское наблюдение и обследование.
Всего на 23 июля на COVID-19 в Калининградской области обследованы 113,7 тысячи человек. Выявлено 2746 случаев заражения, 2292 человека выздоровели (11 за последние сутки), умерли 44. Остаются под медицинским наблюдением 378 человек, в том числе пятеро в условиях обсерватора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоКалининградская областьНамибия
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