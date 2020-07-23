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В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
Еще двое моряков, вернувшихся из рейса в Намибию, оказались среди новых заболевших коронавирусом жителей Калининградской области, COVID-19 выявили уже у... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:37
2020-07-23T13:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
калининградская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, калининградская область, намибия
КАЛИНИНГРАД, 23 июл - РИА Новости.
Еще двое моряков, вернувшихся из рейса в Намибию
, оказались среди новых заболевших коронавирусом
жителей Калининградской области
, COVID-19 выявили уже у четверых членов этого экипажа, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в Калининградской области подтверждено 10 случаев коронавирусной инфекции. У троих заболевших диагностирована пневмония, у шестерых — ОРВИ, у одного - бессимптомная форма. Среди новых случаев два члена экипажа корабля, вернувшегося из рейса (из Намибии), это очередные завозные случаи с этого рейса - нарастающим итогом их четверо", - сказали в штабе.
По данным оперштаба, кроме моряков, коронавирус выявили у пенсионерки, вернувшейся из другого региона, куда она летала на похороны родственника, кассир магазина, преподаватель, имевший контакт с ранее заболевшим, а также пациент, которого обследовали при плановой госпитализации.
По каждому случаю определены контактные - 82 человека, четверо из которых за медицинской помощью не обращались, но при опросе указали на наличие респираторных симптомов. Всем им выдали постановления об изоляции и передали под медицинское наблюдение и обследование.
Всего на 23 июля на COVID-19 в Калининградской области обследованы 113,7 тысячи человек. Выявлено 2746 случаев заражения, 2292 человека выздоровели (11 за последние сутки), умерли 44. Остаются под медицинским наблюдением 378 человек, в том числе пятеро в условиях обсерватора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.