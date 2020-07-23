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Распространение нового коронавируса
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В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 1575
Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике за минувшие сутки возросло на 25, до 1575, сообщили РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
министерство здравоохранения днр
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, министерство здравоохранения днр, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, в мире

В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 1575

11:13 23.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике за минувшие сутки возросло на 25, до 1575, сообщили в четверг в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Ранее в ведомстве сообщали о 1550 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.
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"Министерство здравоохранения ДНР информирует, что согласно исследованиям, проведенным 22 июля, выявлено 25 случаев заболевания COVID-19, из них два случая обнаружено у прибывших из Украины 17 июля. По состоянию на 23 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории республики 1575, на лечении 742 пациента, выписаны 740 человек, летальных случаев 93", - говорится в сообщении ведомства.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМинистерство здравоохранения ДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраинаВ мире
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