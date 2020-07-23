В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 1575

ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике за минувшие сутки возросло на 25, до 1575, сообщили в четверг в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Ранее в ведомстве сообщали о 1550 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.
"Министерство здравоохранения ДНР информирует, что согласно исследованиям, проведенным 22 июля, выявлено 25 случаев заболевания COVID-19, из них два случая обнаружено у прибывших из Украины 17 июля. По состоянию на 23 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории республики 1575, на лечении 742 пациента, выписаны 740 человек, летальных случаев 93", - говорится в сообщении ведомства.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.