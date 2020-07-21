Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574658546.html
Помпео обсудил с Джонсоном торговую сделку США и Великобритании
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в ходе визита в Великобританию обсудил с премьер-министром Борисом Джонсоном развертывание сетей 5G и соглашение о... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:00
майк помпео
борис джонсон
huawei technologies
великобритания
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568927114_0:0:3074:1730_1400x0_80_0_0_19b3368e40a2b84270b2d825a4ceb2c6.jpg
https://ria.ru/20200706/1573979718.html
великобритания
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568927114_0:0:3074:1730_1400x0_80_0_0_19b3368e40a2b84270b2d825a4ceb2c6.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568927114_69:0:2800:2048_1400x0_80_0_0_c8d4009070fff4e46760b69e8bc09370.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568927114_410:0:2458:2048_1400x0_80_0_0_32c8ef72d914b7b7aac8b009cf210cff.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
майк помпео, борис джонсон, huawei technologies, великобритания, китай, сша, в мире

Помпео обсудил с Джонсоном торговую сделку США и Великобритании

16:00 21.07.2020
156
© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в ходе визита в Великобританию обсудил с премьер-министром Борисом Джонсоном развертывание сетей 5G и соглашение о свободной торговле между странами.
"Конструктивная встреча с Борисом Джонсоном сегодня. Давние и прочные двусторонние отношения наших двух стран заложили основу для сегодняшнего открытого обсуждения вопросов, начиная от телекоммуникационных сетей 5G и до наших переговоров по соглашению о свободной торговле между США и Великобританией", - написал Помпео в Twitter.
Правительство Великобритании ранее озвучило решение, согласно которому британским телекоммуникационным компаниям с 2021 года будет запрещено покупать 5G-оборудование Huawei, а к 2027 году оборудование холдинга должно быть полностью изъято из обращения в сетях 5G. Как пояснил министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Великобритании Оливер Доуден, такое решение продиктовано соображениями национальной безопасности и санкциями, введенными США против Huawei.
США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения не обоснованы, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
6 июля, 21:30
США поприветствовали санкционную политику Великобритании
320021
Обсудить 0
Майк ПомпеоБорис ДжонсонHuawei TechnologiesВеликобританияКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Депутаты Рады попросили признать неконституционным создание НАБУ
Корица
Ученые выяснили, какой продукт предотвращает развитие диабета
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
Рассмотрение дела MH17 по существу начнется не раньше 2021 года
Дверь зала судебных заседаний
Убивший жену и ребенка житель Пермского края получил пожизненный срок
Сотрудники МЧС
В Нижних Сергах устраняют последствия паводка
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Конференция по реформам на Украине пройдет в Швейцарии, заявил Зеленский
Место захвата заложников в Луцке
На месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы
Заседание Верховной рады Украины
Жители Украины оценили действующий состав Рады
Вид Варшавы
В Польше предъявили обвинения в коррупции экс-директору "Укравтодора"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский надеется на помощь Берна в возврате Киеву "украденных активов"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Парламент Чечни обратился к конгрессу США из-за санкций против Кадырова
Люди возле электронного табло с курсом валют в Москве
Официальный курс евро снизился более чем на рубль
Триумфальная арка в Кишиневе
Молдавия и ЕС заключили кредитное соглашение на 100 миллионов евро
Приложение TikTok на экране смартфона
TikTok планирует увеличить штат в США
Розовое игристое вино
Госдума приняла закон, разрешающий в России рекламу вин из стран ЕАЭС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22СМИ: девять солдат из упавшего в Колумбии вертолета нашли погибшими
03:19"Союзмультфильм" работает над новым мультсериалом про медвежонка Умку
03:16Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкции США против Nord Stream 2
03:11В Подмосковье локализовали пожар на складе
03:09В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель
03:07Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14
03:03В Канаде пока не назначили слушания по депортации экс-нациста Оберлендера
03:00Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
02:00Россиянам дали совет по первому трудоустройству
02:00Ирландец выиграл в лотерею более 49 миллионов евро
01:46В России за сутки потушили 96 природных пожаров
01:25Египетские ВС отразили атаку боевиков
01:23В Бразилии за сутки выявили 41 тысячу случаев COVID-19
Лента новостейМолния