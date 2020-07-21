Помпео обсудил с Джонсоном торговую сделку США и Великобритании

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в ходе визита в Великобританию обсудил с премьер-министром Борисом Джонсоном развертывание сетей 5G и соглашение о свободной торговле между странами.
"Конструктивная встреча с Борисом Джонсоном сегодня. Давние и прочные двусторонние отношения наших двух стран заложили основу для сегодняшнего открытого обсуждения вопросов, начиная от телекоммуникационных сетей 5G и до наших переговоров по соглашению о свободной торговле между США и Великобританией", - написал Помпео в Twitter.
Правительство Великобритании ранее озвучило решение, согласно которому британским телекоммуникационным компаниям с 2021 года будет запрещено покупать 5G-оборудование Huawei, а к 2027 году оборудование холдинга должно быть полностью изъято из обращения в сетях 5G. Как пояснил министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Великобритании Оливер Доуден, такое решение продиктовано соображениями национальной безопасности и санкциями, введенными США против Huawei.
США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения не обоснованы, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.