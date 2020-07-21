В ДНР назвали число нарушений перемирия силовиками в Донбассе за год

ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские силовики более 3 тысяч раз нарушили перемирие в Донбассе со дня вступления в силу режима прекращения огня, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В ведомстве пояснили, что 17 июля 2019 года контактная группа в Минске сделала заявление, в котором отметила важность обеспечения мира и спокойствия для населения и подчеркнула свою полную приверженность всеобъемлющему, безусловному и бессрочному прекращению огня, начиная с 21 июля 2019 года 00 часов 01 минут.
"Всего за период с 21 июля 2019 гола по 20 июля 2020 года зафиксировано 3879 нарушений режима прекращения огня, более трети нарушений – с применением артиллерии и минометов, по территории Республики выпущено 34189 боеприпасов... погибли пять и получили ранения различной степени тяжести 60 мирных жителей, разрушено 37 и повреждено 753 домостроения, пострадал 121 объект критической инфраструктуры и 17 транспортных средств", - сказал представитель ведомства.