В ДНР назвали число нарушений перемирия силовиками в Донбассе за год

"Всего за период с 21 июля 2019 гола по 20 июля 2020 года зафиксировано 3879 нарушений режима прекращения огня, более трети нарушений – с применением артиллерии и минометов, по территории Республики выпущено 34189 боеприпасов... погибли пять и получили ранения различной степени тяжести 60 мирных жителей, разрушено 37 и повреждено 753 домостроения, пострадал 121 объект критической инфраструктуры и 17 транспортных средств", - сказал представитель ведомства.