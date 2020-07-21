Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574654726.html
В ДНР назвали число нарушений перемирия силовиками в Донбассе за год
Украинские силовики более 3 тысяч раз нарушили перемирие в Донбассе со дня вступления в силу режима прекращения огня, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:06
ситуация в днр и лнр
сцкк
донбасс
донецкая народная республика
минск
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:3045:1713_1400x0_80_0_0_81de2978e152410e2e296317dcd30cd5.jpg
https://ria.ru/20200721/1574653093.html
донбасс
донецкая народная республика
минск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:3045:1713_1400x0_80_0_0_81de2978e152410e2e296317dcd30cd5.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_102:0:2833:2048_1400x0_80_0_0_799b8adf610f7350cf28f7eda36c7478.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_559:0:2357:1798_1400x0_80_0_0_a940d7834c8fcaf5c2b070bf4f14acd5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, минск, в мире

В ДНР назвали число нарушений перемирия силовиками в Донбассе за год

15:06 21.07.2020
166
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские силовики более 3 тысяч раз нарушили перемирие в Донбассе со дня вступления в силу режима прекращения огня, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В ведомстве пояснили, что 17 июля 2019 года контактная группа в Минске сделала заявление, в котором отметила важность обеспечения мира и спокойствия для населения и подчеркнула свою полную приверженность всеобъемлющему, безусловному и бессрочному прекращению огня, начиная с 21 июля 2019 года 00 часов 01 минут.
"Всего за период с 21 июля 2019 гола по 20 июля 2020 года зафиксировано 3879 нарушений режима прекращения огня, более трети нарушений – с применением артиллерии и минометов, по территории Республики выпущено 34189 боеприпасов... погибли пять и получили ранения различной степени тяжести 60 мирных жителей, разрушено 37 и повреждено 753 домостроения, пострадал 121 объект критической инфраструктуры и 17 транспортных средств", - сказал представитель ведомства.
Стела на въезде в Донецк
Вчера, 14:45
В ДНР заявили, что передали тело погибшего силовика украинской стороне
001011
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаМинскВ мире
Рекомендуем
Терминал с технологией бесконтактного измерения температуры тела от Пермской компании Промобот
"Промобот" поставит терминалы для измерения температуры в Мексику
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и министр иностранных дел Германии Никос Дендиас во время встречи
Маас высказался за прекращение буровых работ Турции в ИЭЗ Кипра
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
Зеленский заявил, что посетит Донбасс с президентом Швейцарии
Стела на въезде в Донецк
В ДНР заявили, что передали тело погибшего силовика украинской стороне
Константин Косачев
Косачев прокомментировал британский доклад о "российском вмешательстве"
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Дегтярев рассказал о команде, которую привез из Москвы
Кортеж патрулей миссии ОБСЕ
В ДНР заявили, что силовики готовили подрыв автомобиля патруля ОБСЕ
Теплоход Армения
Историк выяснил детали гибели теплохода у берегов Крыма в 1941 году
Москва
В Москве количество выпавших в июле осадков превысило месячную норму
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла во втором чтении проект о вейпах и кальянах
Вестминстерское Аббатство и Биг Бен в Лондоне. 2017 год
Кабмин заявил об отсутствии доказательств "широкого" вмешательства России
Памятник В. И. Ленину
В Одесской области памятник Ленину переделали в болгарина Трифона
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Дегтярев оценил экономические показатели Хабаровского края
Мероприятия в честь годовщины создания УПА* на Украине
На Украине заявили об угрозе потери восьми областей
Вывеска биологическая опасность
Инфекционист оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкции США против Nord Stream 2
03:11В Подмосковье локализовали пожар на складе
03:09В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель
03:07Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14
03:03В Канаде пока не назначили слушания по депортации экс-нациста Оберлендера
03:00Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
02:00Россиянам дали совет по первому трудоустройству
02:00Ирландец выиграл в лотерею более 49 миллионов евро
01:46В России за сутки потушили 96 природных пожаров
01:25Египетские ВС отразили атаку боевиков
01:23В Бразилии за сутки выявили 41 тысячу случаев COVID-19
01:18США призвали Турцию отменить любые планы действий в районе Кастелоризо
01:01Трамп заверил, что носит маску рядом с другими людьми
Лента новостейМолния